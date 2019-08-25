Вс, 25.08.2019
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  • Михалкову пришлось провести почти 40 часов под наркозом из-за занесенной инфекции

Михалкову пришлось провести почти 40 часов под наркозом из-за занесенной инфекции

Никита Михалков

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российский режиссер и актер Никита Михалков восстанавливается после операций на ноге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу режиссера.

Режиссер и продюсер Никита Михалков перенес сложнейшую операцию на ноге и приехал на фестиваль "Таврида-Арт" на костылях. Он рассказал СМИ, что скорее всего не не успеет начать съемки новой картины "Шоколадный револьвер". Начало работы было запланировано на 2019 год.

Никита Михалков рассказал журналистам, что он перенес несколько операций и провел под наркозом 39 часов. Оказывается во время операции по замене сустава режиссеру занесли инфекцию.

"Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения "Тавриды", но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму. Именно поэтому кроме спектакля "Метаморфозы" студентов его Академии он также провeл и мастер-класс", - появснили в пресс-службе.

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