Михалкову пришлось провести почти 40 часов под наркозом из-за занесенной инфекции

Режиссер и продюсер Никита Михалков перенес сложнейшую операцию на ноге и приехал на фестиваль "Таврида-Арт" на костылях. Он рассказал СМИ, что скорее всего не не успеет начать съемки новой картины "Шоколадный револьвер". Начало работы было запланировано на 2019 год.

Никита Михалков рассказал журналистам, что он перенес несколько операций и провел под наркозом 39 часов. Оказывается во время операции по замене сустава режиссеру занесли инфекцию.