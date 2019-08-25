Вс, 25.08.2019
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СМИ: Олег Меньшиков экстренно госпитализирован

Олег Меньшиков

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Советский и российский актер Олег Меньшиков доставлен в реанимацию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Рен ТВ.

Журналисты сообщают, что 58-летний актер доставлен в одну из московских больниц. 

Подробности произошедшего уточняются.

Представители Меньшикова сообщение не комментируют. 

Согласно сведениям телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Меньшикову вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации. 

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. В общей сложности за его плечами около 35 киноролей и десятки театральных постановок. Он известен по киноролям в фильмах "Родня", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник", "Мама", "Легенда №17", "Гоголь" и многие другие.

С 2012 года Меньшиков является художественным руководителем театра имени Ермоловой.

Олег Меньшиков

ФОТО: Кадр из фильма "Статский советник"

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