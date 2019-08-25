СМИ: Олег Меньшиков экстренно госпитализирован

Советский и российский актер Олег Меньшиков доставлен в реанимацию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Рен ТВ.
Журналисты сообщают, что 58-летний актер доставлен в одну из московских больниц.
Подробности произошедшего уточняются.
Представители Меньшикова сообщение не комментируют.
Согласно сведениям телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Меньшикову вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации.
Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. В общей сложности за его плечами около 35 киноролей и десятки театральных постановок. Он известен по киноролям в фильмах "Родня", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник", "Мама", "Легенда №17", "Гоголь" и многие другие.
С 2012 года Меньшиков является художественным руководителем театра имени Ермоловой.