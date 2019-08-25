СМИ: Олег Меньшиков экстренно госпитализирован

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. В общей сложности за его плечами около 35 киноролей и десятки театральных постановок. Он известен по киноролям в фильмах "Родня", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник", "Мама", "Легенда №17", "Гоголь" и многие другие.

С 2012 года Меньшиков является художественным руководителем театра имени Ермоловой.