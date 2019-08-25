Советы дизайнера по обустройству комнаты для первоклассника
Детская комната чаще требует перемен в сравнении с другими помещениями в доме - ребёнок растёт, и меняются его нужды. Одна из важных перемен в жизни - первый раз в первый класс. Комнату ребёнка необходимо трансформировать и в место для учёбы. Дизайнер IKEA Байба Фрейя делится советами, как подготовить комнату к началу первого учебного года.
"Первый класс - увлекательное время и для ребёнка, и для его родителей, и это вносит перемены в дом. У ребёнка начинается новый период, и родителям необходимо позаботиться о подготовке к школе.
Важно при обустройстве места для учёбы выбирать мебель и аксессуары вместе с будущим школьником. Удовольствия от занятий за письменным столом, который выбирался лично им, будет больше",
- объясняет Байба Фрейя.
Главное- письменный стол
Выбрать письменный стол и его правильное расположение в комнате - нелёгкая задача для родителей первоклассника. Дизайнер рассказывает, что одна из распространённых ошибок - слишком высокий стол: "Дети быстро растут, и естественно, что родители не хотят покупать новый стол каждый год. Советую выбирать столы с регулируемой высотой -их можно установить по росту ребёнка".
Специалист поясняет, что, принимая во внимание рост ребёнка,
высота стола первоклассника должна быть 70-75 см, а высота стула - 40-45 см. Эргономически правильная посадка за письменным столом: ступни на земле, а угол в коленях - 90 градусов.
Стол дизайнер советует располагать у окна, если это позволяет планировка комнаты, - так удастся максимально использовать дневной свет при учёбе. И конечно, он должен находиться в тихом и спокойном месте, где ребёнок сможет концентрироваться.
Мебель, которая растёт вместе с детьми
Правильно выбирать мебель, которая подстраивается под рост ребёнка - это экономит деньги и ресурсы, ведь вы не покупаете новую мебель каждые пару лет, если ребёнок вырос. Дизайнер советует обратить внимание не только на регулируемый стол, но и на кровать, полки, стулья и другую мебель: "Сейчас доступно множество функциональных решений. Например,
реечная кроватка STUVA, которая становится полноценной кроватью, если убрать одну перегородку, а кровать MINNEN можно раздвинуть до 2-метровой длины.
Стол MICKE можно комбинировать с другими столами и мебелью, чтобы расширить зону письменного стола. Модульные системы полок позволят добавлять новые элементы, когда это необходимо".
Решения для хранения вещей
У школьника появляется гораздо больше вещей - не только игрушки, но и книги, тетради и канцелярские товары. "Обзаведитесь отдельным ящиком на колёсиках, где ребёнок сможет хранить все учебные материалы в одном месте. Этот ящик можно расположить под письменным столом и перемещать в случае необходимости.
Если стол расположен у стены, то на стену над ним стоит повесить полки или настенные организаторы. Там можно сложить все необходимые мелочи для учёбы",
- делится советом специалист.
Помните, что ребёнок всё ещё будет играть в игрушки. "Пол усыпанный деталями конструктор, - кошмар всех родителей, не говоря уже о том, что на этот конструктор можно случайно наступить", - смеётся дизайнер. Для мотивации ребёнка убрать на место игрушки и конструктор она советует установить полки с большим количеством ящиков, например, разноцветные полки TROFAST с ящиками разного размера - отличное решение. Пусть ребёнок сам придумает, где у каких вещей будет своё место, - это позволит превратить уборку в игру.
Безопасность превыше всего
Первоклассник - это тот же ребёнок, который хочет играть и веселиться. Дизайнер напоминает, что нельзя забывать о безопасности. Собирайте и устанавливайте мебель так, как это указано в инструкции, закрепляйте шкафы и комоды к стене и продумайте все возможные риски в детской. "Если у вас в доме есть младшие дети, не забывайте, что
любознательные малыши захотят всё хорошенько изучить. Убедитесь, что у мебели нет острых углов, на нижних ящиках и полках установлены фиксаторы, чтобы ограничить малыша",
- говорит Б.Фрейя.
Дизайнер советует выбирать мебель специально для детей: "Ребёнок в своей комнате и со своими вещами должен чувствовать себя комфортно. Все товары для детей произведены с учётом безопасности детей: безопасные краски и лак, закруглённые углы и т. п."
Подумайте и о том, что для учёбы необходимо не только естественное освещение, но и лампа для письменного стола для тёмного времени суток.
Дизайнер советует выбирать LED светильники - они энергоэффективны, не нагреваются и не такие хрупкие, как обычные лампочки.
Место для уединения
Если будущий первоклассник делит комнату с братом или сестрой, важно продумать место, где он может почитать или побыть наедине. "На самом деле не так сложно подойти к вопросу обустройства личного пространства творчески.
Ребёнок может построить шалаш из одеяла и подушек. А младшим детям можно сделать удобную полку с ящиками на колёсиках, где они смогут хранить все свои игрушки.
Только убедитесь, что малыши сами смогут достать их, не надоедая старшему брату или сестре", - говорит Б. Фрейя.