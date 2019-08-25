Советы дизайнера по обустройству комнаты для первоклассника

"Первый класс - увлекательное время и для ребёнка, и для его родителей, и это вносит перемены в дом. У ребёнка начинается новый период, и родителям необходимо позаботиться о подготовке к школе.

Важно при обустройстве места для учёбы выбирать мебель и аксессуары вместе с будущим школьником. Удовольствия от занятий за письменным столом, который выбирался лично им, будет больше",

- объясняет Байба Фрейя.

Главное- письменный стол

Выбрать письменный стол и его правильное расположение в комнате - нелёгкая задача для родителей первоклассника. Дизайнер рассказывает, что одна из распространённых ошибок - слишком высокий стол: "Дети быстро растут, и естественно, что родители не хотят покупать новый стол каждый год. Советую выбирать столы с регулируемой высотой -их можно установить по росту ребёнка".

Специалист поясняет, что, принимая во внимание рост ребёнка,

высота стола первоклассника должна быть 70-75 см, а высота стула - 40-45 см. Эргономически правильная посадка за письменным столом: ступни на земле, а угол в коленях - 90 градусов.

Стол дизайнер советует располагать у окна, если это позволяет планировка комнаты, - так удастся максимально использовать дневной свет при учёбе. И конечно, он должен находиться в тихом и спокойном месте, где ребёнок сможет концентрироваться.

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Мебель, которая растёт вместе с детьми

Правильно выбирать мебель, которая подстраивается под рост ребёнка - это экономит деньги и ресурсы, ведь вы не покупаете новую мебель каждые пару лет, если ребёнок вырос. Дизайнер советует обратить внимание не только на регулируемый стол, но и на кровать, полки, стулья и другую мебель: "Сейчас доступно множество функциональных решений. Например,

реечная кроватка STUVA, которая становится полноценной кроватью, если убрать одну перегородку, а кровать MINNEN можно раздвинуть до 2-метровой длины.

Стол MICKE можно комбинировать с другими столами и мебелью, чтобы расширить зону письменного стола. Модульные системы полок позволят добавлять новые элементы, когда это необходимо".

Решения для хранения вещей

У школьника появляется гораздо больше вещей - не только игрушки, но и книги, тетради и канцелярские товары. "Обзаведитесь отдельным ящиком на колёсиках, где ребёнок сможет хранить все учебные материалы в одном месте. Этот ящик можно расположить под письменным столом и перемещать в случае необходимости.

Если стол расположен у стены, то на стену над ним стоит повесить полки или настенные организаторы. Там можно сложить все необходимые мелочи для учёбы",

- делится советом специалист.