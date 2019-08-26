"Балтийская жемчужина" в Риге с 19 по 25 сентября: 5 причин посетить фестивальную кассу

Почему именно касса, спросите вы?

В кассе вы можете приобрести билеты на все сеансы фестиваля, даже на те, которые уже распроданы в Biļešu Serviss. К билетам, продаваемым в кассе, не добавляется наценка и они значительно дешевле. В фойе кинотеатра, вы можете получить буклет "Балтийской жемчужины", с подробным описанием фильмов и другой важной информацией, ознакомится с полным расписанием и специальными мероприятия.

"Балтийская жемчужина" ФОТО: Пресс-фото

Обратите внимание, в нашей кассе вы можете приобрести билеты на специальный сеанс фильма "Давай разведемся!" (2019) и встречу с исполнительницей главной роли актрисой Анной Михалковой и режиссером Анной Пармас (автором клипов группировки "Ленинград", сценаристом и одним из режиссеров фильма "Петербург. Только по любви", "Два Дня", "Кококо").

И главное: приятной прохладе фойе старейшего и красивейшего кинотеатра Риги, в компании таких-же киноманов, выбирающих понравившийся фильм и удобный сеанс вы окунетесь в атмосферу волшебной ностальгии праздника кино.

"Балтийская жемчужина" ФОТО: Пресс-фото

Напоминаем, что фильмы фестиваля "Балтийская Жемчужина" будут демонстрироваться с 19 по 25 сентября в кинотеатре Splendid Palace на языке оригинала с синхронным переводом на два языка: латышский и русский. Пожалуйста, не забудьте ваши наушники когда отправляетесь на тот или иной киносеанс. О наличии субтитров или особых условиях показа вы сможете узнать на сайте www.balticpearl.lv за неделю фестиваля. Просим обратить внимание, что в кассе возможна оплата только за наличный расчет.

До встречи в кино!