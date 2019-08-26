The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Согласно информации дипломатических источников издания, глава США выступил с данной идеей во время ужина глав "семерки" 24 августа, отвергая любые аргументы своих коллег. В поддержку президента США выступил только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а премьер Японии Синдзо Абэ решил сохранить нейтралитет относительно этого вопроса. Все остальные главы были настроены резко против возвращения России в G8.