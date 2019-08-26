Пн, 26.08.2019
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The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Дональд Трамп

ФОТО: AFP/SCANPIX

Предложение президента США Дональда Трампа о том, чтобы пригласить Россию принять участие в саммите "Большой семерки" привело к ссоре на саммите G7 в Биаррице. Об этом пишет The Guardian.

Согласно информации дипломатических источников издания, глава США выступил с данной идеей во время ужина глав "семерки" 24 августа, отвергая любые аргументы своих коллег. В поддержку президента США выступил только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а премьер Японии Синдзо Абэ решил сохранить нейтралитет относительно этого вопроса. Все остальные главы были настроены резко против возвращения России в G8.

Главы "семерки" утверждали, что G7 является "семьей, клубом, сообществом либеральных демократий", к которым не принадлежит президент России Владимир Путин, отметил собеседник The Guardian. Дональд Трамп же подчеркнул, что участие России требуется для обсуждения вопросов, которые связаны с Ираном, Сирией и КНДР.

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