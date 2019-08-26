Oxxxymiron объявил об уходе с лейбла и отказе от старых песен

Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron ( наст. имя - Мирон Федоров) покидает лейбл Booking Machine. Об этом он заявил со сцены во время выступления на Booking Machine Festival. Передает Lenta.ru.
Артист также покидает пост исполнительного директора лейбла и отказывается от какого-либо совместного сотрудничества.
"Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся", — цитирует артиста Lenta.ru.
Оксимирон также добавил, что, возможно, он исполняет свои старые треки последний раз. Своими дальнейшими планами он не стал делиться.
Напомним, артист сотрудничал с лейблом Booking Machine с 2012 года. В 2017 году Оксимирон занял пост исполнительного директора лейбла.