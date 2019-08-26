Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга 68-летнего музыканта делится со всеми неравнодушными последними новостями о состоянии актера.

До происшествия Петр Мамонов был на лечении в психиатрической клинике, но в какой-то момент себя почувствовал плохо. Инфаркт случился в 140 километрах от Москвы, в деревне, где артист много лет живет с семьей.

Петр Николаевич стал жаловаться на недомогание уже ночью, но отказывался вызывать врачей в надежде, что отпустит. Позже актер был доставлен в отделение шоковой терапии.

"Я открыла окно. Он говорит: "Нет, совсем плохо". Я спрашиваю: "Давай скорую?". — "Нет, должно пройти". Утром смотрю, он весь черный. Еле запихнула в машину", — цитирует жену актера StarHit.ru.

Она рассказала о том, что сейчас актеру гораздо лучше: "Я только вышла из 15-го отделения реанимации Первой Градской. Врачи сказали, что состояние стабильное, он под присмотром.

Операцию не делали. Губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький. Послал меня опять в деревню, чтоб я ему диски привезла с проповедью".

Ранее, на странице Мамонова в Facebook предупредили об отмене всех его назначенных концертов.