"Мне нравится быть собой": Рита Daкoта о фанатах из Риги, любви и музыке

13 сентября в рижском клубе Studio 69 выступит популярная исполнительница Рита Daкота. Бывшая финалистка "Фабрики звезд" за удивительно короткое время стала лидером iTunes и получила премию "Интернет-артист года" от RU TV. В преддверии своего сольного концерта певица дала небольшое интервью.
- Какие в целом изменения произошли в вашей жизни за этот год?
- Мне кажется, всех не перечислить. Я бы назвала этот год трансформационным.
Все началось на Бали, куда я полетела с семьей 1 января сразу после концерта. Там я снова полюбила жизнь и поверила в то, что чудеса случаются.
Выпустила сингл, который завершил важную главу в моей жизни, и первую негрустную песню о любви; участвовала в Youtube-шоу "VBATTLE" и сняла клип на "МÄНТРУ" за 100 долларов, получила премию "Интернет-артист года" от RU-TV, несколько раз летала с подружками в Европу… А еще в моем окружении появилось столько суперталантливых и творческих людей из разных сфер, что я просто кайфую от их энергетики.
- В одном из постов в Instagram вы писали, что начали делать выбор в пользу себя и своих интересов. В чем это выражается?
- Вообще, я перфекционист, поэтому любой мой проект, песня или что-либо еще – это результат долгого и упорного труда. Часто я даже не замечаю, что действую вопреки здравому смыслу и выматываю организм, записывая песни до утра.
Я только учусь беречь себя, но это уже немало. Раньше я ориентировалась исключительно на обязанности, а не на желания. Теперь живу по новым правилам и делаю выбор в пользу ментального и физического здоровья. Например, недавно отказалась от двух коммерческих выступлений, чтобы провести 10 дней с дочкой и отдохнуть, потому что нуждаюсь в подзарядке.
Зажала фоточку красивую. Не дело;)) Мы тут в Мими вчера играли весь день. Овощной суп «варили» из пластмассовых игрушечных овощей, на горке катались, куклу в коляске возили, пончик на лавке если;) Всё как у людей) Минские, расскажите, куда с малышом тут сгонять? Какие парки хорошие, может площадки есть классные? Делитесь!
- Начиная с "Полчеловека" и "Боюсь, что да", каждый ваш сингл попадал на первую строчку iTunes. Последний сольный релиз "МÄНТРА" взорвал социальные сети. Как вам удалось достичь такого успеха?
- До того, как интернет сместил телевидение и радио, пробиться к славе артисту, который исполняет музыку не для масс, было гораздо сложнее. Слушатели не имели влияния на музыкальную индустрию. За них все решали владельцы холдингов. А теперь люди выбирают, кто попадет в топ-чарты, ротации и журналы. Так что поддержка аудитории сейчас вдвойне приятна.
Я пишу песни, чтобы исцелять себя и других от душевных травм и идти вперед без сожалений о прошлом. Переживания, чувства, эмоции – в моих текстах все по-настоящему.
Люди устали от тщательно продуманных образов и "неживых" артистов с их идеальными картинками в социальных сетях и наигранными улыбками.
- Вас называют неформатной певицей и тем самым как будто выделяют среди остальных исполнителей. Как относитесь к этому?
- Горжусь этим и считаю такой "статус" одним из главных музыкальных достижений.
Мне нравится быть собой, потому что это открывает больше возможностей для творчества и реализации внутреннего потенциала. Быть честной, открытой, в каких-то моментах даже резкой, но не делать музыку ради рейтингов. Так ты привносишь что-то новое в индустрию.
- 12 мая вы впервые выступили перед украинской публикой в Киеве, 28 июля – в Одессе, а 13 сентября вас ждут в Риге. Зарубежная аудитория любит ваше творчество, но что она значит для вас?
Я всегда ценила, ценю и буду ценить людей, которые топят за меня и мое творчества, где бы они ни жили. Наверное, поэтому я так люблю момент после концерта, когда я переодеваюсь и выхожу к поклонникам.
Это возможность познакомиться со слушателями из разных уголков мира в неформальной обстановке. Мы обнимаемся, говорим друг другу комплименты, обмениваемся впечатлениями о шоу, фотографируемся.
Мне и моему менеджеру присылают тысячи сообщений с вопросами о том, когда я приеду с сольниками в Калининград, Прагу, Алма-Ату, Баку, Хельсинки, Варшаву… Я очень жду встречи со всеми, нужно лишь набраться терпения.
- Каким будет шоу в Риге?
- Наверное, это прозвучит странно, но я хочу, чтобы шоу в Риге было таким же, как и в других городах.
Таким же энергичным и драйвовым, но с несколькими лирическими композициями.
Когда я исполняю "Цунами", "МÄНТРУ" и "Новые линии" и вижу, как вверх поднимаются руки с фонариками смартфонов, я убеждаюсь в том, что музыка объединяет сердца и души.
Буду петь и англоязычные композиции, которые моя аудитория знает наизусть (не перестаю удивляться этому); и такие хиты, как "Спички" и "Полчеловека"; и танцевальную "Не умеешь любить", и что-то из новенького, чего мы никогда раньше не включали в концертную программу. Возможно, даже "Электричество", отрывок которого я недавно опубликовала в Instagram по просьбе моих фанатов.
Мне приятно, что я получаю столько приятных сообщений и комментариев от поклонников из Риги.
Недавно одна девочка написала, что ее сестра прилетит из Ирландии специально ради концерта, представляете? Это любовь, огромная любовь. Не каждому артисту достаются такие невероятные фанаты.
- Расскажите о музыкальных планах до конца 2019. Задумываетесь ли вы о выпуске альбома?
- Честно говоря, идея о выпуске альбома не оставляла меня долгое время, но сейчас она обрела реальные очертания. Я активно работаю над записью треков и надеюсь, что релиз альбома состоится перед Новым годом.
Мы планировали провести один концерт в конце августа в Москве, а потом приостановить выступления в столице до презентации нового альбома. Но концерт за считанные дни получил статус sold-out и многие расстроились, что не успели купить билеты. Поэтому мы решили сделать дополнительное шоу 4 сентября.
Плюс я открыла в себе ментора для начинающих музыкантов. Начала продюсировать масштабный, не имеющий аналогов музыкальный онлайн-курс с теорией и практикой. Последнюю неделю работаю над одним из обучающих блоков до 4 часов утра.