Ср, 28.08.2019
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"Мне нравится быть собой": Рита Daкoта о фанатах из Риги, любви и музыке

Рита Dакота

ФОТО: Пресс-фото

13 сентября в рижском клубе Studio 69 выступит популярная исполнительница Рита Daкота. Бывшая финалистка "Фабрики звезд" за удивительно короткое время стала лидером iTunes и получила премию "Интернет-артист года" от RU TV. В преддверии своего сольного концерта певица дала небольшое интервью. 

- Какие в целом изменения произошли в вашей жизни за этот год?

- Мне кажется, всех не перечислить. Я бы назвала этот год трансформационным.

Все началось на Бали, куда я полетела с семьей 1 января сразу после концерта. Там я снова полюбила жизнь и поверила в то, что чудеса случаются.

Выпустила сингл, который завершил важную главу в моей жизни, и первую негрустную песню о любви; участвовала в Youtube-шоу "VBATTLE" и сняла клип на "МÄНТРУ" за 100 долларов, получила премию "Интернет-артист года" от RU-TV, несколько раз летала с подружками в Европу… А еще в моем окружении появилось столько суперталантливых и творческих людей из разных сфер, что я просто кайфую от их энергетики.

Рита Dакота

ФОТО: Пресс-фото

- В одном из постов в Instagram вы писали, что начали делать выбор в пользу себя и своих интересов. В чем это выражается?

- Вообще, я перфекционист, поэтому любой мой проект, песня или что-либо еще – это результат долгого и упорного труда. Часто я даже не замечаю, что действую вопреки здравому смыслу и выматываю организм, записывая песни до утра.

Я только учусь беречь себя, но это уже немало. Раньше я ориентировалась исключительно на обязанности, а не на желания. Теперь живу по новым правилам и делаю выбор в пользу ментального и физического здоровья. Например, недавно отказалась от двух коммерческих выступлений, чтобы провести 10 дней с дочкой и отдохнуть, потому что нуждаюсь в подзарядке.

 - Начиная с "Полчеловека" и "Боюсь, что да", каждый ваш сингл попадал на первую строчку iTunes. Последний сольный релиз "МÄНТРА" взорвал социальные сети. Как вам удалось достичь такого успеха?

 - До того, как интернет сместил телевидение и радио, пробиться к славе артисту, который исполняет музыку не для масс, было гораздо сложнее. Слушатели не имели влияния на музыкальную индустрию. За них все решали владельцы холдингов. А теперь люди выбирают, кто попадет в топ-чарты, ротации и журналы. Так что поддержка аудитории сейчас вдвойне приятна.

Я пишу песни, чтобы исцелять себя и других от душевных травм и идти вперед без сожалений о прошлом. Переживания, чувства, эмоции – в моих текстах все по-настоящему. 

Люди устали от тщательно продуманных образов и "неживых" артистов с их идеальными картинками в социальных сетях и наигранными улыбками.

Рита Dакота

ФОТО: Пресс-фото

- Вас называют неформатной певицей и тем самым как будто выделяют среди остальных исполнителей. Как относитесь к этому?

- Горжусь этим и считаю такой "статус" одним из главных музыкальных достижений.

Мне нравится быть собой, потому что это открывает больше возможностей для творчества и реализации внутреннего потенциала. Быть честной, открытой, в каких-то моментах даже резкой, но не делать музыку ради рейтингов. Так ты привносишь что-то новое в индустрию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- 12 мая вы впервые выступили перед украинской публикой в Киеве, 28 июля – в Одессе, а 13 сентября вас ждут в Риге. Зарубежная аудитория любит ваше творчество, но что она значит для вас?

Я всегда ценила, ценю и буду ценить людей, которые топят за меня и мое творчества, где бы они ни жили. Наверное, поэтому я так люблю момент после концерта, когда я переодеваюсь и выхожу к поклонникам.

Это возможность познакомиться со слушателями из разных уголков мира в неформальной обстановке. Мы обнимаемся, говорим друг другу комплименты, обмениваемся впечатлениями о шоу, фотографируемся.

Мне и моему менеджеру присылают тысячи сообщений с вопросами о том, когда я приеду с сольниками в Калининград, Прагу, Алма-Ату, Баку, Хельсинки, Варшаву… Я очень жду встречи со всеми, нужно лишь набраться терпения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Каким будет шоу в Риге?

- Наверное, это прозвучит странно, но я хочу, чтобы шоу в Риге было таким же, как и в других городах. 

Таким же энергичным и драйвовым, но с несколькими лирическими композициями. 

Когда я исполняю "Цунами", "МÄНТРУ" и "Новые линии" и вижу, как вверх поднимаются руки с фонариками смартфонов, я убеждаюсь в том, что музыка объединяет сердца и души.

Буду петь и англоязычные композиции, которые моя аудитория знает наизусть (не перестаю удивляться этому); и такие хиты, как "Спички" и "Полчеловека"; и танцевальную "Не умеешь любить", и что-то из новенького, чего мы никогда раньше не включали в концертную программу. Возможно, даже "Электричество", отрывок которого я недавно опубликовала в Instagram по просьбе моих фанатов.

Мне приятно, что я получаю столько приятных сообщений и комментариев от поклонников из Риги.

Недавно одна девочка написала, что ее сестра прилетит из Ирландии специально ради концерта, представляете? Это любовь, огромная любовь. Не каждому артисту достаются такие невероятные фанаты.

Рита Dакота

ФОТО: Пресс-фото

- Расскажите о музыкальных планах до конца 2019. Задумываетесь ли вы о выпуске альбома?

- Честно говоря, идея о выпуске альбома не оставляла меня долгое время, но сейчас она обрела реальные очертания. Я активно работаю над записью треков и надеюсь, что релиз альбома состоится перед Новым годом.

Мы планировали провести один концерт в конце августа в Москве, а потом приостановить выступления в столице до презентации нового альбома. Но концерт за считанные дни получил статус sold-out и многие расстроились, что не успели купить билеты. Поэтому мы решили сделать дополнительное шоу 4 сентября.

Плюс я открыла в себе ментора для начинающих музыкантов. Начала продюсировать масштабный, не имеющий аналогов музыкальный онлайн-курс с теорией и практикой. Последнюю неделю работаю над одним из обучающих блоков до 4 часов утра.

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