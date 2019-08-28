"Мне нравится быть собой": Рита Daкoта о фанатах из Риги, любви и музыке

Рита Dакота ФОТО: Пресс-фото

- Вас называют неформатной певицей и тем самым как будто выделяют среди остальных исполнителей. Как относитесь к этому?

- Горжусь этим и считаю такой "статус" одним из главных музыкальных достижений.

Мне нравится быть собой, потому что это открывает больше возможностей для творчества и реализации внутреннего потенциала. Быть честной, открытой, в каких-то моментах даже резкой, но не делать музыку ради рейтингов. Так ты привносишь что-то новое в индустрию.

- 12 мая вы впервые выступили перед украинской публикой в Киеве, 28 июля – в Одессе, а 13 сентября вас ждут в Риге. Зарубежная аудитория любит ваше творчество, но что она значит для вас?

Я всегда ценила, ценю и буду ценить людей, которые топят за меня и мое творчества, где бы они ни жили. Наверное, поэтому я так люблю момент после концерта, когда я переодеваюсь и выхожу к поклонникам.

Это возможность познакомиться со слушателями из разных уголков мира в неформальной обстановке. Мы обнимаемся, говорим друг другу комплименты, обмениваемся впечатлениями о шоу, фотографируемся.

Мне и моему менеджеру присылают тысячи сообщений с вопросами о том, когда я приеду с сольниками в Калининград, Прагу, Алма-Ату, Баку, Хельсинки, Варшаву… Я очень жду встречи со всеми, нужно лишь набраться терпения.

- Каким будет шоу в Риге?

- Наверное, это прозвучит странно, но я хочу, чтобы шоу в Риге было таким же, как и в других городах.

Таким же энергичным и драйвовым, но с несколькими лирическими композициями.

Когда я исполняю "Цунами", "МÄНТРУ" и "Новые линии" и вижу, как вверх поднимаются руки с фонариками смартфонов, я убеждаюсь в том, что музыка объединяет сердца и души.

Буду петь и англоязычные композиции, которые моя аудитория знает наизусть (не перестаю удивляться этому); и такие хиты, как "Спички" и "Полчеловека"; и танцевальную "Не умеешь любить", и что-то из новенького, чего мы никогда раньше не включали в концертную программу. Возможно, даже "Электричество", отрывок которого я недавно опубликовала в Instagram по просьбе моих фанатов.

Мне приятно, что я получаю столько приятных сообщений и комментариев от поклонников из Риги.

Недавно одна девочка написала, что ее сестра прилетит из Ирландии специально ради концерта, представляете? Это любовь, огромная любовь. Не каждому артисту достаются такие невероятные фанаты.

Рита Dакота ФОТО: Пресс-фото

- Расскажите о музыкальных планах до конца 2019. Задумываетесь ли вы о выпуске альбома?

- Честно говоря, идея о выпуске альбома не оставляла меня долгое время, но сейчас она обрела реальные очертания. Я активно работаю над записью треков и надеюсь, что релиз альбома состоится перед Новым годом.

Мы планировали провести один концерт в конце августа в Москве, а потом приостановить выступления в столице до презентации нового альбома. Но концерт за считанные дни получил статус sold-out и многие расстроились, что не успели купить билеты. Поэтому мы решили сделать дополнительное шоу 4 сентября.