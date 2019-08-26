Последние новости о состоянии Олега Меньшикова

Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что российский актер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Эту новость прокомментировали в Театре имени М. Н. Ермоловой. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МК.
"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили", — цитирует собеседника издание.
По последней информации, актер решил обследоваться перед новым театральным сезоном, который запланирован 9 сентября.
Представитель дирекции театра рассказал журналистам, что уже в среду-четверг Олег Меньшиков вернется к работе.
Ранее сообщалось о том, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали.