Пн, 26.08.2019
Когда сети 5G станут широко доступны, данные будут передаваться на крайне высоких скоростях большему количеству пользователей. Точность передачи возрастет, а задержки будут минимальны. журналист Русского TVNET Александр Деф

Последние новости о состоянии Олега Меньшикова

Олег Меньшиков на шоу Ивана Урганта

ФОТО: скриншот видео

Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что российский актер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Эту новость прокомментировали в Театре имени М. Н. Ермоловой. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МК.

"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили", — цитирует собеседника издание. 

По последней информации, актер решил обследоваться перед новым театральным сезоном, который запланирован 9 сентября.

Представитель дирекции театра рассказал журналистам, что уже в среду-четверг Олег Меньшиков вернется к работе. 

Ранее сообщалось о том, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ