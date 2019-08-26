"Будет у тебя еще одна": Пугачева назвала новую Примадонну российской эстрады
Популярная исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице короткий ролик, в котором певица получает благословение от Аллы Пугачевой на исполнение песни "Живи спокойно, страна".
В Сочи 24 августа начался 18-й музыкальный международный конкурс "Новая волна". Он продлится до 29 августа. На мероприятии заявлены такие звезды как Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Сергей Лазарев, Интарс Бусулис и многие другие.
25 августа прошел творческий вечер Игоря Крутого.
На нем выступили такие артисты как Егор Крид, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Александр Серов, "A`Studio", Артур Пирожков, Игорь Николаев, Ани Лорак, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Интарс Бусулис, Лев Лещенко, Жасмин и многие другие.
Настоящей сенсацией стало выступление Светланы Лободы. Она вышла на сцену в белом балахоне, голову ее украшал стилизованный нимб.
Артистка выбрала для исполнения песню, которую Игорь Крутой написал для Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".
Лобода на своей Instgaram-странице разместила видео, где ее благословляет сама Алла Борисовна и говорит: "Живи спокойно, страна. Будет у тебя еще одна", указывая на Светлану.
"Спасибо Игорю Яковлевичу за песню. Великой и любимой Алле Борисовне за благословение. Моим зрителям за то, что я есть", - написала она под видео.
Номер Светланы получился невероятно дерзким. В какой-то момент она сбрасывает накидку и остается в синем костюме, которой едва прикрывает прелести певицы.