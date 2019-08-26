Пн, 26.08.2019
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  • "Будет у тебя еще одна": Пугачева назвала новую Примадонну российской эстрады

"Будет у тебя еще одна": Пугачева назвала новую Примадонну российской эстрады
Фото, видео

Алла Пугачева

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице короткий ролик, в котором певица получает благословение от Аллы Пугачевой на исполнение песни "Живи спокойно, страна". 

В Сочи 24 августа начался 18-й музыкальный международный конкурс "Новая волна". Он продлится до 29 августа. На мероприятии заявлены такие звезды как Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Сергей Лазарев, Интарс Бусулис и многие другие. 

25 августа прошел творческий вечер Игоря Крутого.

На нем выступили такие артисты как Егор Крид, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Александр Серов, "A`Studio", Артур Пирожков, Игорь Николаев, Ани Лорак, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Интарс Бусулис, Лев Лещенко, Жасмин и многие другие. 

Настоящей сенсацией стало выступление Светланы Лободы. Она вышла на сцену в белом балахоне, голову ее украшал стилизованный нимб.

Артистка выбрала для исполнения песню, которую Игорь Крутой написал для Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна". 

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Лобода на своей Instgaram-странице разместила видео, где ее благословляет сама Алла Борисовна и говорит: "Живи спокойно, страна. Будет у тебя еще одна", указывая на Светлану. 

"Спасибо Игорю Яковлевичу за песню. Великой и любимой Алле Борисовне за благословение. Моим зрителям за то, что я есть", - написала она под видео.  

Номер Светланы получился невероятно дерзким. В какой-то момент она сбрасывает накидку и остается в синем костюме, которой едва прикрывает прелести певицы. 

Ранее Игорь Крутой заявил, что "Новая волна" в Юрмалу больше не вернется.  

ФОТО: скриншот видео

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