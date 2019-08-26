Время перемен: Чакша стала членом "Единства"

Правление "Единства" постановило принять Чакшу в ряды партии единогласно.

Председатель "Единства" Арвил Ашераденс выразил удовлетворение тем, что к партии присоединилась знающая и пользующаяся авторитетом в сфере здравоохранения политик.

Правление "Единства" получило подтверждение, что Чакша сегодня выйдет из фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и в парламенте будет работать как независимый депутат в тесном сотрудничестве с фракцией объединения партий "Новое Единство", поддерживая программу "Единства".

В настоящее время во фракции "Нового Единства" восемь депутатов, и сотрудничество с Чакшей обеспечит ей возможность увеличить свое представительство.