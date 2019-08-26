Время перемен: Чакша стала членом "Единства"

Бывший министр здравоохранения, депутат Сейма Анда Чакша стала членом "Единства", сообщили агентству LETA в партии.
Правление "Единства" постановило принять Чакшу в ряды партии единогласно.
Председатель "Единства" Арвил Ашераденс выразил удовлетворение тем, что к партии присоединилась знающая и пользующаяся авторитетом в сфере здравоохранения политик.
Правление "Единства" получило подтверждение, что Чакша сегодня выйдет из фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и в парламенте будет работать как независимый депутат в тесном сотрудничестве с фракцией объединения партий "Новое Единство", поддерживая программу "Единства".
В настоящее время во фракции "Нового Единства" восемь депутатов, и сотрудничество с Чакшей обеспечит ей возможность увеличить свое представительство.
Как сообщалось ранее, ранее Чакша вышла из Латвийской Зеленой партии, которая входит в состав СЗК.