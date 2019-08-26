Пн, 26.08.2019
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Найден труп пропавшего в Балтийском море Айгиса Аудерса

ФОТО: Aigis Auders/Facebook

16 августа появилась информация о том, что Госполиция просит помощи жителей в поисках ювелира и опытного каякера Айгиса Аудерса. Рано утром он на каяке отправился с Колки на остров Роню. В понедельник, 26 августа, группа Jūras laivas в соцсети Facebook сообщила о смерти Аудерса.

Труп мужчины был обнаружен на побережье на границе Латвии и Эстонии. Поиски каякера завершены. Несмотря на это, полиция продолжает вести расследование, чтобы установить причину гибели Аудерса.

Два года назад Аудерс во время путешествия вокруг острова Сааремаа вместе со своими коллегами проплыл более 400 километров.

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