Шуплинска: в 2020 году на приоритеты Минобразования потребуется 128 млн евро

На реализацию приоритетных мер Министерства образования и науки в 2020 году нужно 128 млн евро. Речь идет о таких мерах, как повышение зарплат педагогов, финансирование научной базы и развитие спорта, заявила на заседании Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) министр образования и науки Илга Шуплинска.
Приоритетной мерой является также молодежная политика.
Из переговоров с правительством ведомству стало ясно, что такую сумму в 2020 году выделить не удастся, сказала Шуплинска.
"Фискальное пространство ограничено, и всем денег не дадут", - пояснила она.
Тем не менее премьер-министр Кришьянис Кариньш говорил ранее, что наука и образование являются приоритетом последующих лет, и министр надеется, что удастся добиться перемен.