Шуплинска: в 2020 году на приоритеты Минобразования потребуется 128 млн евро

На реализацию приоритетных мер Министерства образования и науки в 2020 году нужно 128 млн евро. Речь идет о таких мерах, как повышение зарплат педагогов, финансирование научной базы и развитие спорта, заявила на заседании Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) министр образования и науки Илга Шуплинска.