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Длинные выходные или двойная оплата: как будем работать и отдыхать в декабре?

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Рождество на работе. Иллюстративное фото
Рождество на работе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Декабрь еще только приближается, но многие уже начали планировать свой рождественский и новогодний отдых. TVNET+ рассказывает, какие именно дни будут считаться выходными, а какие - рабочими, а также за работу в какие дни можно будет получить дополнительную плату.

В декабре 2024 года латвийцам предстоит отработать самый короткий рабочий месяц в году - всего 18 рабочих дней, или 142 рабочих часа.

Рождественские выходные в Латвии начнутся 24 декабря (вторник) и продолжатся до 26 декабря (четверг) включительно. А еще есть 31 декабря - канун Нового года.

Чтобы продлить выходные и позволить жителям побольше отдохнуть, Кабинет министров издал распоряжение "О переносе рабочих дней в 2024 году". Согласно нему в декабре будут перенесены два рабочих дня:

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