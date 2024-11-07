В четверг, 7 ноября, Сейм во втором чтении принял поправки к закону о пенсиях, которые вносят уточнения в порядок учета страхового стажа. Эти изменения касаются тех, кто работал на территории бывших советских республик, и призваны сделать процесс назначения пенсий более справедливым.
Сейм во втором чтении поддержал изменения в учете трудового стажа для пенсий
Сейчас латвийская пенсия начисляется и за так называемый "исторический" стаж, включающий периоды работы до конца 1990 года, не обеспеченные социальными отчислениями.
Раньше это охватывало только граждан Латвии и граждан ЕС, проживающих в странах Евросоюза. Однако с июня 2023 года претендовать на пенсию от Латвии могут и те, кто живет за пределами ЕС. Это увеличило число заявителей, включая людей, которые никогда не вносили социальные отчисления в Латвии.
Эти изменения требуют, чтобы действующие налогоплательщики покрывали расходы на выплаты пенсий за стаж, приобретенный за границей, не только гражданам Латвии и обладателям двойного гражданства, но и гражданам Европейского Союза, имеющим право на латвийскую пенсию.
Теперь учитывается, как долго человек принимал участие в латвийской пенсионной системе. Министерство благосостояния подчеркивает, что исторический стаж должен быть связан с продолжительностью стажа, полученного после 1996 года в самой Латвии. В случае латвийских граждан к страховому стажу могут быть причислены периоды работы и службы на территории Латвии, а также репрессий за границей, если таковые имели место.
Если после 1 января 1996 года человек проработал в Латвии не менее 20 лет, в стаж добавят и периоды работы, накопленные в республиках бывшего СССР.
Иностранцам, лицам без гражданства и негражданам Латвии также будет зачтен трудовой стаж, накопленный в Латвии, а также время репрессий за ее пределами. При наличии двадцатилетнего страхового стажа в Латвии после 1 января 1996 года, в стаж включат и периоды, связанные с учебой, приобретенные в бывших советских республиках.
Новое правило планируется ввести с 1 января следующего года. К этому времени минимальный страховой стаж для назначения пенсии по возрасту вырастет до 20 лет.
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