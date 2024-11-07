Сейм во втором чтении поддержал изменения в учете трудового стажа для пенсий

Сейчас латвийская пенсия начисляется и за так называемый "исторический" стаж, включающий периоды работы до конца 1990 года, не обеспеченные социальными отчислениями.

Раньше это охватывало только граждан Латвии и граждан ЕС, проживающих в странах Евросоюза. Однако с июня 2023 года претендовать на пенсию от Латвии могут и те, кто живет за пределами ЕС. Это увеличило число заявителей, включая людей, которые никогда не вносили социальные отчисления в Латвии.

Эти изменения требуют, чтобы действующие налогоплательщики покрывали расходы на выплаты пенсий за стаж, приобретенный за границей, не только гражданам Латвии и обладателям двойного гражданства, но и гражданам Европейского Союза, имеющим право на латвийскую пенсию.