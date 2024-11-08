Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций Латвии (LOSP) требует ответственное руководство пересмотреть решение об установке киоска самообслуживания в здании Сейма. О причинах своего недовольства LOSP сообщает порталу TVNET.
ФОТО ⟩ "Разочарование и негодование": новый киоск самообслуживания в Сейме критикуют латвийские фермеры (1)
Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций Латвии (LOSP) требует ответственное руководство пересмотреть решение об установке киоска самообслуживания в здании Сейма. О причинах своего недовольства LOSP сообщает порталу TVNET.
LOSP обращает внимание на возмущение латвийских фермеров и производителей. Утро в офисе началось с многочисленных звонков и сообщений от фермеров, которые с недоумением и досадой обсуждали публикации в СМИ. На фотографиях видно, что прилавки киоска почти полностью заполнены импортными продуктами, в то время как местные марки отсутствуют.
"Такой выбор, мягко говоря, неприемлем, - возмущается Гунтис Гутманис, председатель правления LOSP. - Стыдно наблюдать, что в Сейме, где принимаются решения, влияющие на судьбу страны, на полках стоят йогурты из Литвы, морковь из Португалии, французское мороженое и польские куриные колбаски. Именно парламент должен служить примером того, что поддержка местного производителя - первоочередная задача."
Фото: Киоск самообслуживания в здании Сейма
Сходное мнение выразил и Янис Шолкс, член правления LOSP и председатель Латвийского союза производителей молока. Он подчеркивает, что киоск, расположенный в самом сердце парламента, не предлагает латвийских молочных продуктов, что вызывает разочарование и негодование.
"Мы все, мягко говоря, возмущены, - заявляет Шолкс. - Как можно допустить, чтобы киоск предлагал молочную продукцию, произведенную за пределами страны? Если какие-то экзотические товары, которые невозможно вырастить в Латвии, вроде бананов, еще можно понять, то где местные продукты, которые олицетворяют наше наследие? Если сам парламент не уделяет внимания поддержке латвийских фермеров, то какой пример он подает обществу? Кажется, что концепция киоска полностью утратила основополагающие ценности, особенно неприятно видеть это именно в ноябре, в месяц празднования независимости Латвии".
LOSP требует немедленного пересмотра ассортимента и призывает ответственное руководство Сейма отдать приоритет латвийским товарам. Поддержка местных производителей - это не просто экономический шаг, но и проявление уважения к национальным ценностям, отмечают представители LOSP.
LOSP является крупнейшей неправительственной организацией в сельскохозяйственной сфере Латвии, объединяющей более 50 отраслевых объединений и представляющей интересы около 10 тысяч фермеров и десятков тысяч сельских жителей.
TVNET ранее сообщал, что 7 ноября в здании Сейма на улице Екаба, 11, открылся киоск самообслуживания, где депутаты и посетители парламента могут приобрести закуски и легкие блюда.
По данным пресс-службы Сейма, после того как прежний оператор питания прекратил аренду, Сейм трижды приглашал новые компании участвовать в тендере на предоставление услуг общественного питания, но ни одна из попыток не увенчалась успехом.
На конкурс по установке киоска самообслуживания с продуктами питания откликнулись четыре компании. Контракты были подписаны с двумя победителями - SIA Sanitex и SIA 12eat Latvija - сроком на 24 месяца с возможностью продления.
SIA 12eat Latvija имеет уставной капитал в 50 000 евро и оборот 1,54 миллиона евро за прошлый год при чистой прибыли 10 900 евро. Владельцем компании является литовец Мантас Агентас. SIA Sanitex располагает уставным капиталом в 1 790 299 евро, оборот компании за прошлый год составил 493,1 миллиона евро, а чистая прибыль - 11,39 миллиона евро. Ее владельцем является гражданин Польши Станислав Петр Михневич.
Ранее TVNET также сообщал о том, что вопрос организации питания в здании парламента уже давно остается нерешенным.
Кафетерий Сейма был закрыт на неопределенный срок, поскольку предыдущий арендатор не продлил договор аренды, а нового оператора найти пока не удалось.
Для привлечения потенциальных арендаторов информация о возможности аренды помещений распространялась среди широкого круга заинтересованных лиц, включая Латвийскую ассоциацию рестораторов.
Резкой критикой сложившейся ситуации выступил депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте"), заявив, что "похоже, компании договорились бойкотировать предложение об аренде кафетерия Сейма". Шлесерс предположил, что операторы питания отказываются работать из-за высокого налога на добавленную стоимость, который не был снижен.
Ранее услуги питания в здании Сейма предоставляла компания SIA MISE.VK, оборот которой за прошлый год составил 375 466 евро, а чистая прибыль - 26 099 евро. Компания была зарегистрирована в 2012 году и имеет уставной капитал в 2800 евро, единственным владельцем выступает Ирина Шнeвеле.
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