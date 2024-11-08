LOSP обращает внимание на возмущение латвийских фермеров и производителей. Утро в офисе началось с многочисленных звонков и сообщений от фермеров, которые с недоумением и досадой обсуждали публикации в СМИ. На фотографиях видно, что прилавки киоска почти полностью заполнены импортными продуктами, в то время как местные марки отсутствуют.

"Такой выбор, мягко говоря, неприемлем, - возмущается Гунтис Гутманис, председатель правления LOSP. - Стыдно наблюдать, что в Сейме, где принимаются решения, влияющие на судьбу страны, на полках стоят йогурты из Литвы, морковь из Португалии, французское мороженое и польские куриные колбаски. Именно парламент должен служить примером того, что поддержка местного производителя - первоочередная задача."

Фото: Киоск самообслуживания в здании Сейма

Сходное мнение выразил и Янис Шолкс, член правления LOSP и председатель Латвийского союза производителей молока. Он подчеркивает, что киоск, расположенный в самом сердце парламента, не предлагает латвийских молочных продуктов, что вызывает разочарование и негодование.