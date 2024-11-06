Госсекретарь Минэкономики Эдмунд Валантис пояснил, что снижение цен - это общее желание, и его можно достичь при наличии достаточных производственных мощностей.

Именно поэтому Latvenergo инвестирует в мощности по производству возобновляемой энергии в Литве, чтобы иметь возможность производить электроэнергию летом, когда это невозможно сделать на Даугавских ГЭС.

Валантис объяснил, что, начав производство в Литве, полученные средства можно будет инвестировать в более крупные мощности по производству возобновляемой энергии в Латвии, что будет способствовать снижению цен.

Председатель комиссии Гатис Лиепиньш заявил, что депутатов беспокоят высокие затраты персонала, оговоренные в коллективных договорах.

"Большие энергетические "гиганты" играют особую роль в экономике Латвии, а также в нашей безопасности. Конечно, приятно, что эти компании развиваются и прибыльно работают, начали выходить на экспортные рынки, и это отражает положительные тенденции, но в то же время необходимо осознавать, что эти компании полностью принадлежат государству и, за вычетом доли внешнего рынка, фактически являются монополистами", - сказал Лиепиньш, подчеркнув, что целью этих компаний по-прежнему должна быть максимально низкая цена для конечного потребителя.

Депутаты поручили ответственным министерствам до весны разработать концепцию оптимизации предприятий, в том числе слияния Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls. По словам Лиепиньша, остается вопрос о самом маленьком предприятии отрасли - Enerģijas publiskais tirgotājs, в котором работает всего пять человек.

Также депутаты поручили министерствам провести расчет административных расходов этих компаний с целью их снижения, разработать единую систему оплаты труда, оценить такие компании по размеру, а также представить коллективные договоры, заключенные в области энергетики в комиссию в течение трех недель.

Уже сообщалось, что оборот концерна Latvenergo в прошлом году достиг 2,034 миллиарда евро, что на 10,4% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 90,8% и составила 350,9 миллиона евро. Latvenergo выплатило государству 212,199 миллиона евро дивидендов.

Latvenergo занимается производством и торговлей электрической и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии.

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