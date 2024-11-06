На заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии во вторник, 5 ноября, депутаты раскритиковали AS Latvenergo и акционера предприятия - Министерство экономики за поставленную перед предприятием задачу получить больше прибыли и выплатить дивиденды государству, призывая вместо этого инвестировать доходы в обеспечение конкурентоспособных цен на электроэнергию для компаний и жителей.
Депутат Сейма Андрей Целяпитерс выразил мнение, что системное предприятие, которое поставляет электроэнергию госпредприятиям и жителям, должно позаботиться о снижении цен на электроэнергию, а не пытаться много заработать.
Целяпитерс подчеркнул, что заработанные деньги следует инвестировать в "зеленую" энергетику, чтобы снизить цены.
"Сейчас проводится абсолютно неверная политика - поступает меньше инвестиций, жители платят больше. Системное предприятие должно работать так, чтобы всем было хорошо, а не только монополисту и министру финансов", - сказал Целяпитерс.
Депутат Скайдрите Абрама отметила, что в Латвии много энергоемких предприятий, для которых высокие цены требуют больших ресурсов.
По мнению депутата, эти предприятия, платя меньше за электроэнергию, вероятно, будут платить государству больше налогов, чем Latvenergo платит дивидендов.
Также Абрама подчеркнула, что Министерству экономики следует больше заботиться обо всех предприятиях отрасли и их развитии. По мнению политика, министерства должны дистанцироваться от управления долями государственного капитала.
Депутат Линда Маттисоне подчеркнула, что конкурентоспособные цены на электроэнергию могут поддержать компании и инвестиции и, таким образом, создать больше новых рабочих мест. Маттисоне заявила, что в таком случае государство получит часть неполученной от Latvenergo прибыли от других предприятий в виде налогов.
Госсекретарь Минэкономики Эдмунд Валантис пояснил, что снижение цен - это общее желание, и его можно достичь при наличии достаточных производственных мощностей.
Именно поэтому Latvenergo инвестирует в мощности по производству возобновляемой энергии в Литве, чтобы иметь возможность производить электроэнергию летом, когда это невозможно сделать на Даугавских ГЭС.
Валантис объяснил, что, начав производство в Литве, полученные средства можно будет инвестировать в более крупные мощности по производству возобновляемой энергии в Латвии, что будет способствовать снижению цен.
Председатель комиссии Гатис Лиепиньш заявил, что депутатов беспокоят высокие затраты персонала, оговоренные в коллективных договорах.
"Большие энергетические "гиганты" играют особую роль в экономике Латвии, а также в нашей безопасности. Конечно, приятно, что эти компании развиваются и прибыльно работают, начали выходить на экспортные рынки, и это отражает положительные тенденции, но в то же время необходимо осознавать, что эти компании полностью принадлежат государству и, за вычетом доли внешнего рынка, фактически являются монополистами", - сказал Лиепиньш, подчеркнув, что целью этих компаний по-прежнему должна быть максимально низкая цена для конечного потребителя.
Депутаты поручили ответственным министерствам до весны разработать концепцию оптимизации предприятий, в том числе слияния Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls. По словам Лиепиньша, остается вопрос о самом маленьком предприятии отрасли - Enerģijas publiskais tirgotājs, в котором работает всего пять человек.
Также депутаты поручили министерствам провести расчет административных расходов этих компаний с целью их снижения, разработать единую систему оплаты труда, оценить такие компании по размеру, а также представить коллективные договоры, заключенные в области энергетики в комиссию в течение трех недель.
Уже сообщалось, что оборот концерна Latvenergo в прошлом году достиг 2,034 миллиарда евро, что на 10,4% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 90,8% и составила 350,9 миллиона евро. Latvenergo выплатило государству 212,199 миллиона евро дивидендов.
Latvenergo занимается производством и торговлей электрической и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии.
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