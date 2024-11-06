Для жителей повысится плата за распределение электричества

Регулятор сообщает, что, хотя тарифы не изменятся, с 1 января 2025 года в счетах за электроэнергию у населения немного увеличится плата за услуги распределения.

Это связано с сокращением государственной поддержки, которая, согласно Закону о рынке электроэнергии, вступила в силу в январе 2024 года.

Соответственно, фактическая плата за фиксированную часть распределительного тарифа для домохозяйств с однофазным подключением (1F) и с мощностью в пределах 16–25 ампер (A), а также с трехфазным подключением (3F) с мощностью 16–25A увеличится на два-шесть евро без учета налога на добавленную стоимость (PVN).

Жители увидят эти изменения в своих счетах с февраля 2025 года.

В то же время в SPRK отмечают, что регулятор оценил предоставленную Sadales tīkls информацию об эксплуатационных расходах на 2024 год и пришел к выводу, что в следующем году нет необходимости пересматривать тарифы на услуги системы распределения электроэнергии.

Компания Sadales tīkls в 2023 году работала с оборотом в 343,332 млн евро, что на 14% больше, чем годом ранее, а также компания получила прибыль в размере 16,906 млн евро вместо убытков годом ранее.

Sadales tīkls - предприятие по обслуживанию и развитию электросетей в Латвии, часть государственной группы Latvenergo.

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