Активисты предложили из-за электросамокатов снизить скорость машин в центре Риги

Для того, чтобы решить вопрос с электрическими самокатами и велосипедами, которые перемещаются по тротуаром на высокой скорости, можно было бы ограничить максимальную скорость не только на тротуарах, но и на проезжей части. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил представитель организации Pilsēta cilvēkiem Майрис Йоновс.
Электросамокатов на улицах Риги все больше, люди на них передвигаются с той же скоростью, что и велосипедисты, однако мешают движению пешеходов. Йоновс отметил, что уже зафиксированы случаи наезда самокатов на пешеходов. По его словам, самокатов на улицах будет все больше, поэтому Латвии необходимо думать о том, что делать с движением.
По словам Йоновса, одним из решений могло бы стать снижение максимальной скорости движения в центре столицы. В таком случае водители велосипедов и электросамокатов смогут передвигаться не по предназначенным для пешеходов тротуарам, а по проезжей части.
С таким предложением согласна глава управления проектов и организации движения департамента сообщения Рижской думы Рудите Ревелиня. По ее словам, максимальную скорость движения в центре Риги можно было бы снизить до 30 километров в час.
В свою очередь глава департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс не стал комментировать данное предложение, отметив, что властям Риги стоило бы создать инфраструктуру, которая позволит снизить нагрузку на центр города, например, когда человек на личном транспорте хочет добраться из Агенскалнса в Саркандаугаву, а так, водителям и вовсе стоит избегать въезда в центр города.