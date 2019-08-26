Активисты предложили из-за электросамокатов снизить скорость машин в центре Риги

Электросамокатов на улицах Риги все больше, люди на них передвигаются с той же скоростью, что и велосипедисты, однако мешают движению пешеходов. Йоновс отметил, что уже зафиксированы случаи наезда самокатов на пешеходов. По его словам, самокатов на улицах будет все больше, поэтому Латвии необходимо думать о том, что делать с движением.

По словам Йоновса, одним из решений могло бы стать снижение максимальной скорости движения в центре столицы. В таком случае водители велосипедов и электросамокатов смогут передвигаться не по предназначенным для пешеходов тротуарам, а по проезжей части.

С таким предложением согласна глава управления проектов и организации движения департамента сообщения Рижской думы Рудите Ревелиня. По ее словам, максимальную скорость движения в центре Риги можно было бы снизить до 30 километров в час.