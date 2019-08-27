Земля оказалась не самой жизнепригодной планетой

На других гипотететически населенных экзопланетах нет людей, однако это не является причиной для большего разнообразия жизненных форм, пишет Live Science. Вероятнее всего на потенциальное существование жизни на планете влияет то, как океаны распространяют питательные вещества - биогены - по планете.

"NASA фокусирует поиски форм жизни в космосе на планетах так называемой населенной зоны. В эту зону входят планеты, на которых могут существовать океаны с водой в жидкой форме. Однако не все океаны в одинаковой мере приспособлены для жизни - некоторые являются более благоприятными, а другие наоборот. Это зафисит от их модели циркуляции", - пояснила во время презентации исследования геолог Стефани Олсон.

Одна из моделей циркуляции - апвеллинг - может быть ключом к существованию жизни в воде. Эта модель формируется, когда богатая биогенами вода поднимается к поверхности океана, где обитает фитопланктон. В свою очередь планктон питается этими биогенами и создает органические соединения, которые кормят более крупные организмы. Последние, в свою очередь, становятся пищей для еще более крупных организмов.

Входящие в пищевую цепь организмы умирают и гниют, а их останки опускаются на дно океана, где их опять захватывает течение и поднимает к поверхности, начиная весь процесс заново.

Благодаря этой эффективной подводной системе обмена, биологическое разнообразие видов на Земле цветет и зеленеет. Особенно в прибрежных регионах.

Та же самая модель может действовать и на экзопланетах, а это значит, что планеты с океанами с жидкой водой может населять широкое многообразие жизненных форм.

Для того, чтобы выяснить, что необходимо для апвеллинга, ученые использовали симулятор NASA под названием ROCKE-3D, с помощью которого они проверили все атмосферные и геологические факторы, которые влияют на процессы формирования течений в океане.

"Мы использовали модель циркуляции океана, чтобы определить, какие миры будут иметь наиболее эффективный апвеллинг и, следовательно, обладать особенно гостеприимными океанами. Оказалось, что высокая плотность атмосферы, медленная скорость вращения и присутствие континентов дают более эффективный апвеллинг. Еще одним интересным результатом оказалось то, что Земля не является оптимальной планетой для развития богатой жизни, и на других, более гостеприимных мирах, она может быть гораздо разнообразнее,” - заявила Олсон.

Несмотря на то, что на 4000 известных экзопланет такие обстоятельства не существуют, данное исследование может изменить то, как ученые рассматривают новые экзопланеты.