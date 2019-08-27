От тряпочки до первой машинки: какие игрушки нужны малышу до года для правильного развития

Рассказывает сертифицированный физиотерапевт, консультант по грудному вскармливанию и доула Лиене Григане.

0-3 месяца. Главные игрушки ребенка в этом возрасте - мамино и папино лицо, его собственные ручки, руки родителей. Малыш изучает лица родителей, запоминает их, распознает, подражает.

Примерно с двух месяцев нужно оборудовать игровое место на полу, удобное и безопасное, на ограниченной площадке.

Важно, чтобы поверхность, на которой находится малыш, была однотонной. Пестрые поверхности избыточно возбуждают детей, на них сложнее разглядеть предметы.

В возрасте двух месяцев нужно предложить ребенку игрушку-тряпочку. С каждой стороны кладем небольшую тряпочку/платок. С ее помощью малыш будет учиться захватывать, а потом отпускать предмет, научится свободно действовать ручками и головой.

3-6 месяцев. Главное место для игр ребенка - пол. В этом возрасте можно предлагать несколько предметов, но не больше четырех. С каждой стороны малышу можно положить по два предмета, например, тряпочки, миски и другую посуду (металлическую, деревянную, пластмассовую), колечки, деревянные бусы, которые не укатываются. Игрушки должны быть безопасными и такими, чтобы ребенок мог брать их в рот.

Именно во рту и на ладонях больше всего нервных рецепторов, поэтому логично, что дети все хотят пощупать и взять в рот - это способ лучше всего исследовать вещи.

6-9 месяцев. Малыш начинает больше экспериментировать с предметами - класть их друг на друга, вкладывать, вынимать. Желательно предлагать игрушки разного размера, чтобы одну можно было вложить в другую - мисочки, ведерки, посуду разного размера. В этом возрасте можно предлагать и мячики - большие и маленькие, мягкие и твердые. Ребенку нравится стучать предметами друг об друга, производя звук.

В это время важно, чтобы на игровой площадке ребенка, который уже стал старше, появились препятствия - возвышения, мотивирующие малыша на них забираться и сползать.

Для этой цели подойдут в том числе деревянные или выдвижные ящики. Если предметов слишком много, ребенок может запутаться и утратить мотивацию к игре с ними.

9-12 месяцев. В игре малыша появляется план, конкретная цель и стремление, чтобы задуманное получилось. Пришло время предлагать посуду с крышками, которые ребенок может закрывать и открывать. Ему нравится складывать предметы в посуду или тканевые мешочки, а потом высыпать их. Можно предложить поиграть с машинкой, например, деревянной.

В этом возрасте детям нравится двигать тяжелые предметы (коробки, наполненные водой большие бутылки), например, стоя на коленках. Это хорошо укрепляет глубокую мускулатуру.

Важно, чтобы малышу было интересно на своей игровой площадке - карабкаться, сползать, заползать внутрь (например, в коробку), выползать наружу.

"Не делайте что-то вместо малыша и не показывайте, как с каким предметом надо играть. Следует позволить ребенку быть первооткрывателем мира и играть с предметами так, как он сам этого хочет.

По возможности позвольте ему самому достигать своих целей и решать свои проблемы - слишком далеко закатилась игрушка, немного неловкая поза и т. д.

Это повысит самосознание ребенка - я могу сам! Наблюдая за игрой малышей, мы получаем возможность лучше узнать своего ребенка и увидеть, что интересует его именно в данный момент", - подчеркивает эксперт.