Стиви Рэй Вон: 10 фактов, которые нужно знать о легенде блюза

6) Дэвид Боуи помог Стиви оказаться в центре внимания

Примерно в начале 80-х у Стиви Рэя Вона и его группы дела шли очень хорошо. Но стало еще лучше, после того как кумир миллионов Дэвид Боуи начал сотрудничество с талантливым блюзменом. В результате Стиви стал ведущим гитаристом альбома 1983 года Боуи Let's’s Dance. Именно этот альбом познакомил мир со Стиви Рэй Воном.

7) Стиви Рэй Вон играл полностью на слух и никогда не знал, как читать ноты.

Стиви так и не освоил нотную грамоту. Он никогда не знал, какой получится его песня. Это на самом деле, это очень распространено в музыкальной индустрии. Зачастую музыканты самоучки и обладают большим естественным мастерством. Очевидно, что незнание нот не мешало ему писать феноменальные песни.

8) За каждым великим музыкантом стоит великий продюсер

Джон Хаммонд был продюсером и талантливым лидером, которого считали одной из самых влиятельных фигур в популярной музыке 20-го века. Этот парень помог начать и улучшить карьеру нескольких легендарных артистов. Среди них Боб Дилан, Чарли Кристиан (джазовая гитара), Леонард Коэн и многие другие. Несмотря на то, что в то время он был на пенсии, Хаммонд разглядел огромный талант Вона и привел его на запись в Колумбии. Фактически, он служил исполнительным продюсером дебютного альбома Вона Texas Flood.

9) Стиви был обладателем большого количества наград

За эти годы, даже после своей смерти в 1990 году, Стиви завоевал множество наград и признаний. Одна из самых удивительных пришла в 1985 году, когда он стал первым белым артистом, выигравшим премию W.C. Handy Blues Foundation’s Entertainer of the Year award. Легенда блюза Б.Б. Кинг тогда даже сказал: "Я говорил, что играть блюз - это все равно что быть черным вдвойне. Стиви Рэй Вон пропустил оба эти условия, но я никогда этого не замечал".

10) Дружба с Эриком Клэптоном

Эрик Клэптон есть множество историй о музыкантах, с кем он вместе играл на концертах. Но есть две истории, которые ему вспоминать грустно: Во-первых, он должен был встретиться с Джими Хендриксом в ту ночь, когда он умер. Клэптон даже выбрал гитару на левую руку для своего друга, который всегда играл на перевернутой правой гитаре. Клэптон был черезвчайно расстроен, когда узнал, что Джимми не стало.

Во-вторых, Эрик Клэптон был также одним из последних, кто видел Стиви Рэя Вона живым. Они играли в Альпийской долине вместе с Робертом Креем, Бадди Гаем и Джимми Воном. Сразу после шоу Вон отправился на вертолете обратно в Чикаго, который врезался в горную цепь, из-за плохой видимости.

Стиви Рэй Вон оставил после своей смерти уникальное музыкальное наследие. Его стиль игры узнаваем не только визуально, но и на слух. Он виртуозно объединил в своих композициях джаз, блюз и рок.

Чаще всего он играл на стратокастерах - Fender Stratocaster. У музыканта было несколько гитар: "Первая жена", Lenny, Main, Red, Charley, Scotch or Butterscotch и Yellow.

Свой потертый стратокастер Стиви Рэй называл "Первой женой". За многие годы его инструмент становился все краше и усовершенствовался. Вторая гитара, которая чаще всего видна на фотографиях музыканта - это Lenny. Ее он увидел в ломбарде, но покупка была ему не по карману. Бывшая супруга Стиви уговорила концертного администратора и на день рождения музыкант получил заветный стратокастер грязно-оранжевого цвета с грифом из клена, который можно услышать во время прослушивания таких культовых вещей как Lenny и Riviera Paradise.