Стиви Рэй Вон: 10 фактов, которые нужно знать о легенде блюза

27 августа 1990 года трагически погиб один из самых известных и влиятельных гитаристов в мире - Стиви Рэй Вон (Stevie Ray Vaughan). После выступления в рамках программы In Step Tour на горном курорте Alpine Valley Resort часть участников концерта направилась в Чикаго. Летели они на четырёх вертолётах. Взлет осуществлялся в плохую погоду и при сильном тумане. Вертолёт, на котором летел Вон, разбился почти сразу после взлёта, столкнувшись со склоном горы. Все летевшие погибли мгновенно. Произошла трагедия 27 августа 1990 года в 1 час ночи. Музыканту было всего 35 лет.
Вспоминая Стиви Рэй Вона, знатоки блюза не могут не улыбнуться. Впрочем, даже те, кто не знают, кто он такой услышав фрагменты его композиций мгновенно узнают знакомые аккорды и гитарные рифы. Кто-то вспомнит потрясающие живые выступления артиста, а кто-то культовый фильм "От заката до рассвета".
Стиви Рэй был не только виртуозным гитаристом, он был настоящим феноменом в музыке. Его ценили, уважали и любили. В первую очередь, за его мастерство и уникальный стиль игры. Он мог взять уже знакомую вещь и исполнить ее столь иначе, что она не потеряет своих достоинств, а заиграет новыми красками. Один его уникальный гитарный строй чего стоит. А толщина струн? Впрочем, гитаристы здесь поймут о чем речь - это уникальная техника игры на гитаре.
Стиви Рэй Вон вернул слушателям того периода любовь к блюзу, показав, какая это многогранная музыка и как под нее можно танцевать, а не только грустить.
На официальной странице американского рок-гитариста Джо Банамасса есть 10 уникальных фактов о Стиви Рэй Воне:
1) На занятие музыкой его вдохновил старший брат Джимми Вон.
Стивен Рэй Вон родился в 1954 году в Далласе. Начал играть с семи лет, после того, как услышал как играет старший брат Джимми. Джимми Вон сам по себе является опытным блюзовым гитаристом. Он продолжает выступать и сегодня.
2) Стиви многое перенял от джаза.
Несмотря на то, что он и его брат начали играть блюз с такими артистами, как Альберт Кинг, Мадди Уотерс, Джими Хендрикс и другие, Стиви также был вдохновлен джазовой музыкой. Гитаристы, такие как Уэс Монтгомери, Джанго Рейнхардт и Джордж Бенсон добавить примесь джаза в его игру.
3) Стиви играл на бас-гитаре.
До того, как стать виртуозным гитаристом, Стиви некоторое время играл на басу. Сначала он прослушивался на басу, но потом люди услышали, как он играет на гитаре.
4) Он бросил среднюю школу в 1972 году.
Стиви играл во многих группах и часто гастролировал. Потом он приехал в Остин, штат Техас. Там была процветающая музыкальная сцена, где было масса возможностей сыграть блюз. Кроме того, его брат Джимми уже обосновался там и основал известную блюзовую группу The Fabulous Thunderbirds. Это стало решающим в желании остаться и бросить учебу.
5) Rolling Stones наняли Стиви Рэй Вона на свою вечеринку.
После трехлетнего периода в группе Triple Threat Вон покинул группу вместе с вокалистом Лу Энн Бартон. Вместе они основали группу, с которой Стиви и станет широко известен - Double Trouble. К концу 70-х и началу 80-х о них уже широко знали в мире музыки. Double Trouble производили огромное впечатление на меломанов. Слава группы дошла и до всемирно известной британской рок-группы The Rolling Stones. В 1982 году они наняли Double Trouble для выступления на частной вечеринке в Нью-Йорке.
6) Дэвид Боуи помог Стиви оказаться в центре внимания
Примерно в начале 80-х у Стиви Рэя Вона и его группы дела шли очень хорошо. Но стало еще лучше, после того как кумир миллионов Дэвид Боуи начал сотрудничество с талантливым блюзменом. В результате Стиви стал ведущим гитаристом альбома 1983 года Боуи Let's’s Dance. Именно этот альбом познакомил мир со Стиви Рэй Воном.
7) Стиви Рэй Вон играл полностью на слух и никогда не знал, как читать ноты.
Стиви так и не освоил нотную грамоту. Он никогда не знал, какой получится его песня. Это на самом деле, это очень распространено в музыкальной индустрии. Зачастую музыканты самоучки и обладают большим естественным мастерством. Очевидно, что незнание нот не мешало ему писать феноменальные песни.
8) За каждым великим музыкантом стоит великий продюсер
Джон Хаммонд был продюсером и талантливым лидером, которого считали одной из самых влиятельных фигур в популярной музыке 20-го века. Этот парень помог начать и улучшить карьеру нескольких легендарных артистов. Среди них Боб Дилан, Чарли Кристиан (джазовая гитара), Леонард Коэн и многие другие. Несмотря на то, что в то время он был на пенсии, Хаммонд разглядел огромный талант Вона и привел его на запись в Колумбии. Фактически, он служил исполнительным продюсером дебютного альбома Вона Texas Flood.
9) Стиви был обладателем большого количества наград
За эти годы, даже после своей смерти в 1990 году, Стиви завоевал множество наград и признаний. Одна из самых удивительных пришла в 1985 году, когда он стал первым белым артистом, выигравшим премию W.C. Handy Blues Foundation’s Entertainer of the Year award. Легенда блюза Б.Б. Кинг тогда даже сказал: "Я говорил, что играть блюз - это все равно что быть черным вдвойне. Стиви Рэй Вон пропустил оба эти условия, но я никогда этого не замечал".
10) Дружба с Эриком Клэптоном
Эрик Клэптон есть множество историй о музыкантах, с кем он вместе играл на концертах. Но есть две истории, которые ему вспоминать грустно: Во-первых, он должен был встретиться с Джими Хендриксом в ту ночь, когда он умер. Клэптон даже выбрал гитару на левую руку для своего друга, который всегда играл на перевернутой правой гитаре. Клэптон был черезвчайно расстроен, когда узнал, что Джимми не стало.
Во-вторых, Эрик Клэптон был также одним из последних, кто видел Стиви Рэя Вона живым. Они играли в Альпийской долине вместе с Робертом Креем, Бадди Гаем и Джимми Воном. Сразу после шоу Вон отправился на вертолете обратно в Чикаго, который врезался в горную цепь, из-за плохой видимости.
Стиви Рэй Вон оставил после своей смерти уникальное музыкальное наследие. Его стиль игры узнаваем не только визуально, но и на слух. Он виртуозно объединил в своих композициях джаз, блюз и рок.
Чаще всего он играл на стратокастерах - Fender Stratocaster. У музыканта было несколько гитар: "Первая жена", Lenny, Main, Red, Charley, Scotch or Butterscotch и Yellow.
Свой потертый стратокастер Стиви Рэй называл "Первой женой". За многие годы его инструмент становился все краше и усовершенствовался. Вторая гитара, которая чаще всего видна на фотографиях музыканта - это Lenny. Ее он увидел в ломбарде, но покупка была ему не по карману. Бывшая супруга Стиви уговорила концертного администратора и на день рождения музыкант получил заветный стратокастер грязно-оранжевого цвета с грифом из клена, который можно услышать во время прослушивания таких культовых вещей как Lenny и Riviera Paradise.
Тысячи последователей Стиви Рэй Вона стараются модернизировать свои интрументы и мастерство, чтобы приблизиться к уровню этого великого музыканта.