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Ди Каприо пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с пожарами в Амазонии

Леонардо Ди Каприо

ФОТО: https://www.instagram.com/leonardodicaprio/twitter/@ch1minssi/AFP/Scanpix/коллаж Русский TVNET

В бразильских лесах полыхают страшные пожары. В этом году зарегистрировано на 84% больше очагов, чем в 2018 году. Местные жители не могут с ними справиться. Леонардо Ди Каприо создал фонд, который будет собирать пожертвования исключительно для помощи Бразилии. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

По сведениям издания Hollywood Reporter актер пожертвовал организации Earth Alliance 5 миллионов долларов на спасение лесов Амазонии. 

"Вчера мы запустили Amazon Forest Fund. Это первая инициатива недавно созданного проекта Earth Alliance. Цель фонда - помощь местным организациям и коренным общинам, которые борются с пожарами тропических лесов Амазонии. Вы можете пожертвовать любую сумму прямо сейчас на нашем сайте.  Эксперты связывают природную катастрофу с массовой нелегальной вырубкой лесов", - написал он. 

Эксперты связывают пожары в Амазонии с нелегальной вырубкой леса. 

"Вид сверху на пожар тропического леса Амазонки, запечатленный всего два дня назад бразильским фотографом Виктором Морияма в полете над. Сейчас самое время принять меры. Помогите поддержать Earth Alliance Amazon Forest Fund. Пожалуйста, посетите ealliance.org/amazonfund (ссылка в биографии) для получения дополнительной информации и пожертвований", - написал обеспокоенный актер. 

Ранее актер также отреагировал на пожары в Сибири

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