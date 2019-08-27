Ди Каприо пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с пожарами в Амазонии

В бразильских лесах полыхают страшные пожары. В этом году зарегистрировано на 84% больше очагов, чем в 2018 году. Местные жители не могут с ними справиться. Леонардо Ди Каприо создал фонд, который будет собирать пожертвования исключительно для помощи Бразилии. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.
По сведениям издания Hollywood Reporter актер пожертвовал организации Earth Alliance 5 миллионов долларов на спасение лесов Амазонии.
"Вчера мы запустили Amazon Forest Fund. Это первая инициатива недавно созданного проекта Earth Alliance. Цель фонда - помощь местным организациям и коренным общинам, которые борются с пожарами тропических лесов Амазонии. Вы можете пожертвовать любую сумму прямо сейчас на нашем сайте. Эксперты связывают природную катастрофу с массовой нелегальной вырубкой лесов", - написал он.
Yesterday, we launched the Amazon Forest Fund, the first initiative from the newly formed @EarthAlliance. The fund was set up to help local partners and the indigenous communities on the front lines protecting the Amazon. Please follow @EarthAlliance to stay up to date with the action taking place and for further ways that you can help support. You can get involved and donate right now at ealliance.org/amazonfund (#linkinbio) Photo: @chamiltonjames, 2017
Эксперты связывают пожары в Амазонии с нелегальной вырубкой леса.
"Вид сверху на пожар тропического леса Амазонки, запечатленный всего два дня назад бразильским фотографом Виктором Морияма в полете над. Сейчас самое время принять меры. Помогите поддержать Earth Alliance Amazon Forest Fund. Пожалуйста, посетите ealliance.org/amazonfund (ссылка в биографии) для получения дополнительной информации и пожертвований", - написал обеспокоенный актер.
The Amazon rainforest burning from above, captured just two days ago by Brazilian photographer @VictorMoriyama on an overflight with @greenpeacebrasil. Now is the time to take action. Help support the @EarthAlliance Amazon Forest Fund. Please visit ealliance.org/amazonfund (link in bio) for more information and to donate.