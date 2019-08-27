Ди Каприо пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с пожарами в Амазонии

В бразильских лесах полыхают страшные пожары. В этом году зарегистрировано на 84% больше очагов, чем в 2018 году. Местные жители не могут с ними справиться. Леонардо Ди Каприо создал фонд, который будет собирать пожертвования исключительно для помощи Бразилии. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.