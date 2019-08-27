Модное безумие, или Самые экстравагантные и откровенные наряды премии MTV

В США состоялась ежегодная церемония вручения премий телеканала MTV за лучшие видеоклипы - MTV VMA 2019. Впервые это мероприятие проводилось в Ньюарке, штат Нью-Джерси. На красной дорожке, как обычно, предстали яркие звезды кино, поп-музыки и фэшн-индустрии. Не менее яркими были и их наряды - авангардные, эпатажных и очень откровенные. Смотрите фото!