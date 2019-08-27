Модное безумие, или Самые экстравагантные и откровенные наряды премии MTV
В США состоялась ежегодная церемония вручения премий телеканала MTV за лучшие видеоклипы - MTV VMA 2019. Впервые это мероприятие проводилось в Ньюарке, штат Нью-Джерси. На красной дорожке, как обычно, предстали яркие звезды кино, поп-музыки и фэшн-индустрии. Не менее яркими были и их наряды - авангардные, эпатажных и очень откровенные. Смотрите фото!
Яркая Тейлор Свифт (блейзер Atelier Versace, ботфорты Christian Louboutin)
Авангард от FKA Twigs (наряд Ed Marler, босоножки Sophia Webster)
Джиджи Хадид - денди в бежевом (наряд Tom Ford)
Белла Хадид в подтяжках и завязках (платье Charlotte Knowles)
Зара Ларссон - розовая нежность в королевских воланах (платье Giambattista Valli Couture, украшения Bvlgari)
Нормани Кордей как звезда спортивных танцев
Кеке Палмер - сверкающий драгоценный камень (платье In Yousef Aljasmi)
Вероника Вега с голой грудью и в долларах
Джеймс Чарльз - эпатаж в белой коже и сапогах разной длины
Хайди Клум - королева ночного клуба (платье Nedo)
Больше фото смотрите в нашей галерее!