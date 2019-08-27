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Модное безумие, или Самые экстравагантные и откровенные наряды премии MTV
Фото

ФОТО: AFP/EPA/Scanpix

В США состоялась ежегодная церемония вручения премий телеканала MTV за лучшие видеоклипы - MTV VMA 2019. Впервые это мероприятие проводилось в Ньюарке, штат Нью-Джерси. На красной дорожке, как обычно, предстали яркие звезды кино, поп-музыки и фэшн-индустрии. Не менее яркими были и их наряды - авангардные, эпатажных и очень откровенные. Смотрите фото!

Яркая Тейлор Свифт (блейзер Atelier Versace, ботфорты Christian Louboutin)

ФОТО: AFP/SCANPIX

Авангард от FKA Twigs (наряд Ed Marler, босоножки Sophia Webster)

ФОТО: EPA/Scanpix

Джиджи Хадид - денди в бежевом (наряд Tom Ford)

ФОТО: EPA/Scanpix

Белла Хадид в подтяжках и завязках (платье Charlotte Knowles)

ФОТО: SIPA/Scanpix

Зара Ларссон - розовая нежность в королевских воланах (платье Giambattista Valli Couture, украшения Bvlgari)

ФОТО: EPA/Scanpix

Нормани Кордей как звезда спортивных танцев

ФОТО: AFP/SCANPIX

Кеке Палмер - сверкающий драгоценный камень (платье In Yousef Aljasmi)

ФОТО: EPA/Scanpix

 Вероника Вега с голой грудью и в долларах

ФОТО: DJ JOHNSON/EPA/Scanpix

Джеймс Чарльз - эпатаж в белой коже и сапогах разной длины

ФОТО: EPA/Scanpix

 Хайди Клум - королева ночного клуба (платье Nedo)

ФОТО: AFP/SCANPIX

Больше фото смотрите в нашей галерее!

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