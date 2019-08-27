Петра Мамонова прооперировали. Артисту нужна вторая операция

Российского музыканта и актера Петра Мамонова готовят ко второй операции. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его супругу Ольгу.
По словам жены артиста, следующая операция по плану пройдет через месяц. Сейчас Петр Мамонов находится в кардиологическом отделении.
Ольга Мамонова не смогла объяснить журналистам, что будут оперировать во второй раз. Пока нет информации о том, будет ли этот месяц актер находится под наблюдением врачей.
Напомним, 24 августа стало известно, что музыканта госпитализировали с инфарктом. Его состояние оценивалось как тяжелое, а ближайшие выступления были отменены. 26 августа Петра Мамонова прооперировали.
Петр Мамонов - создатель и лидер группы "Звуки Му". Он также известен по ролям в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Шапито-шоу" и многих других.