Лучшие пары продуктов для похудения
Диетологи отмечают, что для быстрого избавления от лишнего веса нам необходимо "умное" питание, и важно не только правильно выбирать продукты, но и знать, как сочетать их между собой. Какие же полезные для похудения пары рекомендуют специалисты?
Кофе и корица. Это сочетание эффективно подавляет чувство голода и предотвращает переедание. В самой корице нет калорий, при этом она содержит мощные антиоксиданты, способствующие избавлению от жира на животе. Ну а кофе сам по себе снижает аппетит.
Зеленый чай с лимоном. Зеленый чай очень богат антиоксидантами, он улучшает метаболизм и активизирует процесс окисления жира.
Катехины в составе чая ускоряет сжигание лишнего жира. Лимон также этому способствует. Когда эти два продукта сочетаются между собой, это приводит к ускоренной потере веса.
Миндаль и йогурт. Йогурт увеличивает реабсорбцию ликопина. А это, помимо всего прочего, сокращает опасность развития рака. Миндаль насыщен витаминами. Сочетание этих продуктов очень полезно для талии.
Курица и кайенский перец. Курица относится к постным разновидностям мяса. После ее употребления возникает длительное ощущение сытости, защищающее нас от переедания.
Кайенский перец - мощный жиросжигатель, который содержит капсаицин, подавляющий аппетит. Он также увеличивает способность организма конвертировать пищу в энергию.
Картофель с перцем. Картофель - прекрасный источник калия. С его помощью можно уменьшить вздутие, но важно добавить некоторое количество перца в картошку, чтобы она стала полезной для здоровья. Лучше всего для выполнения этой задачи подходит черный перец, поскольку он содержит алколоид пиперин, мешающий формированию новых клеток жира. Наконец, картофель ускоряет процесс сжигания жировых клеток и снижает уровень холестерина.