Лучшие пары продуктов для похудения

Кофе и корица. Это сочетание эффективно подавляет чувство голода и предотвращает переедание. В самой корице нет калорий, при этом она содержит мощные антиоксиданты, способствующие избавлению от жира на животе. Ну а кофе сам по себе снижает аппетит.

Зеленый чай с лимоном. Зеленый чай очень богат антиоксидантами, он улучшает метаболизм и активизирует процесс окисления жира.

Катехины в составе чая ускоряет сжигание лишнего жира. Лимон также этому способствует. Когда эти два продукта сочетаются между собой, это приводит к ускоренной потере веса.

Миндаль и йогурт. Йогурт увеличивает реабсорбцию ликопина. А это, помимо всего прочего, сокращает опасность развития рака. Миндаль насыщен витаминами. Сочетание этих продуктов очень полезно для талии.

Курица и кайенский перец. Курица относится к постным разновидностям мяса. После ее употребления возникает длительное ощущение сытости, защищающее нас от переедания.

Кайенский перец - мощный жиросжигатель, который содержит капсаицин, подавляющий аппетит. Он также увеличивает способность организма конвертировать пищу в энергию.