Сегодня в Венеции – завтра на "Балтийской Жемчужине"!

И хотя официальная премьера фильма состоится только в 2020 году, уже буквально через несколько дней "Истину" оценят зрители кинофестиваля в Риге.

Это семейная история с выдающимся актерским составом: Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук, Людвин Санье – новая работа одного из самых ярких современных режиссеров Хирокадзу Корээда. В 2013 году Корээда получил приз жюри Каннского кинофестиваля за картину "Сын в отца", а в 2018 году удостоился "Золотой пальмовой ветви" за социальную драму "Магазинные воришки".

ФОТО: Пресс-фото

Безусловно, при всем визуальном великолепии ленты "Истина", главным ее достоинством является грандиозная игра актеров, от которых невозможно оторвать взгляд.

История "Истины" стара как мир: французская кинозвезда решила опубликовать книгу мемуаров, проливающую свет на неудобную правду и сделав личную жизнь достоянием широкой общественности.

Что в ней истина, а что вымысел? Что игра воображения и что желаемое, выдаваемое за действительность? Где та граница, когда истина превращается в орудие разрушения? Мощный и пленительный фильм, он иллюстрирует глубоко личный, экзистенциальный страх – страх человека перед равнодушием.

ФОТО: Пресс-фото

Первоначальное название фильма – "Вся правда о Катрин", слишком откровенно намекало, на возможные параллели с частной жизнью "дневной красавицы" Денев, с ее сложными и запутанными семейными отношениями. Есть ли в фильме точки пересечения или нет, решит зритель.

ФОТО: Пресс-фото

Фильм будет демонстрироваться в кинотеатре Splendid palace 24 сентября, и билеты все еще можно купить в кассе фестиваля.

Фестиваль "Балтийская жемчужина" открывается 19 сентября и продлится до 25 сентября. С подробной программой и расписанием фильмов можно ознакомиться на сайте фестиваля www.balticpearl.lv