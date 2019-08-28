Сегодня в Венеции – завтра на "Балтийской Жемчужине"!

Фильм "Истина" (La vérité, 2019) режиссера Хирокадзу Корээда, открывающий сегодня 76. Венецианский кинофестиваль, вошел в программу "Балтийской жемчужины".
И хотя официальная премьера фильма состоится только в 2020 году, уже буквально через несколько дней "Истину" оценят зрители кинофестиваля в Риге.
Это семейная история с выдающимся актерским составом: Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук, Людвин Санье – новая работа одного из самых ярких современных режиссеров Хирокадзу Корээда. В 2013 году Корээда получил приз жюри Каннского кинофестиваля за картину "Сын в отца", а в 2018 году удостоился "Золотой пальмовой ветви" за социальную драму "Магазинные воришки".
Безусловно, при всем визуальном великолепии ленты "Истина", главным ее достоинством является грандиозная игра актеров, от которых невозможно оторвать взгляд.
История "Истины" стара как мир: французская кинозвезда решила опубликовать книгу мемуаров, проливающую свет на неудобную правду и сделав личную жизнь достоянием широкой общественности.
Что в ней истина, а что вымысел? Что игра воображения и что желаемое, выдаваемое за действительность? Где та граница, когда истина превращается в орудие разрушения? Мощный и пленительный фильм, он иллюстрирует глубоко личный, экзистенциальный страх – страх человека перед равнодушием.
Первоначальное название фильма – "Вся правда о Катрин", слишком откровенно намекало, на возможные параллели с частной жизнью "дневной красавицы" Денев, с ее сложными и запутанными семейными отношениями. Есть ли в фильме точки пересечения или нет, решит зритель.
Фильм будет демонстрироваться в кинотеатре Splendid palace 24 сентября, и билеты все еще можно купить в кассе фестиваля.
Фестиваль "Балтийская жемчужина" открывается 19 сентября и продлится до 25 сентября. С подробной программой и расписанием фильмов можно ознакомиться на сайте фестиваля www.balticpearl.lv
Увидимся в кино!