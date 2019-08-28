Кант, аналитическая философия и Spotify. Интервью с The Ocean Collective

Уже в этот четверг, 29 августа, в рижском клубе Melnā Piektdiena с единственным концертом в Латвии выступит знаменитая немецкая прогрессив/пост-метал группа The Ocean Collective. С латвийской столицы группа начинает турне Siberian Traps Tour 2019 в поддержку своего альбома Phanerozoic I, которое продолжится в Белоруссии, России, Армении, Грузии, Казахстане и Японии. В преддверии концерта журналист Александр Андреев специально для Русского TVNET пообщался с лидером The Ocean и основателем лейбла Pelagic Records Робином Стапсом.
— Ну что, как проходит тур?
— Мы сейчас не в туре, почти каждый уикенд играем по летним фестивалям — таким, как Hellfest, Resurrection, Arctangent и т.д. Пока что прекрасно проводим лето!
— Выход вашего следующего альбома запланирован где-то на начало 2020 года. Можно ли уже услышать живьем какие-то треки из будущей пластинки?
— Пока не могу сказать тебе, может, один-два, но вообще мы будем фокусироваться на последнем альбоме Phanerozoic I, изданном в ноябре 2018-го. Также будем играть кое-какие треки с Pelagial, Heloicentric и Precambrian.
— Между релизами Pelagial и Phanerozoic прошло пять лет. Что происходило с группой в эти годы?
— Мы плотно гастролировали с материалом из Pelagial до 2015-го, но потом немного притормозили, чтобы сфокусироваться на других вещах. Я открыл бар в Берлине, Лойк занялся своей студией, Пол — своими другими группами. Было необходимо какое-то время друг друга не видеть, чтобы понять для самих себя — хотим ли мы все это продолжать, и если да, то насколько интенсивно... И к концу 2017-го мы все-таки поняли, что да — хотим записать новый альбом, снова поехать в тур, репетировать, зависать. Так что перерыв пошел нам на пользу. Он помог нам остаться в здравом уме и вернуться с новыми силами.
— В прежних интервью ты говорил, что очень много пишешь. Гастролируете вы тоже много. Какая среда тебе наиболее подходит для сочинения нового материала?
— В туре я не могу сочинять, мне необходимо уединение, чтобы ничто не отвлекало и чтобы вокруг была природная красота. Близость к природе, не только к ее красоте, но и к ее пугающей, ошеломляющей стороне — это всегда очень влияло на мой процесс написания музыки. Думаю, именно это имел ввиду Кант, когда говорил об опыте Прекрасного и Возвышенного.
— The Ocean известны как большие музыкальные экспериментаторы. Сильно ли при этом отличается сам процесс записи от альбома к альбому
— Я думаю, как музыканты и артисты мы всегда стремимся бросить вызов самим себе и раздвинуть определенные границы... Но как только нам это удается на одном конкретном альбоме, велика вероятность, что по окончании работы мы сразу же от него устанем. Ведь обычно это довольно изнурительный процесс, и хочется, чтобы следующий альбом уже был сделан иначе. Отчасти так было с Pelagial: на тот момент это был наш самый заумный и строго концептуальный альбом. Но поэтому мы и устали от него: играть этот материал вживую имело смысл только целиком, как на записи. И мы играли — все 300 концертов... К концу тура мы уже хотели написать альбом в более свободном формате, чтобы можно было варьировать сет-лист и миксовать его с другими треками из нашего каталога.
Наш новый альбом уже попроще в плане аранжировок, акцент ставился на тяжелые риффы и большее пространство — в первую очередь для вокала, но также и для других звуков...
Для этого я попросил Питера Вайгтаманна, нашего световика с 2013 года, добавить на альбом синтов и семплов. Питер делал свет для наших шоу, но вообще-то он барабанщик и музыкант с прекрасным чутьем к саунд-дизайну. И он привнес нечто совершенно особенное, его звуки — не просто фоновые слои, они придали окрас всему гитарному звучанию на альбоме... В конце-концов он обработал практически каждый трек, и мы, само собой, попросили его исполнять это все живьем. Большинство звуков и эффектов он будет воспроизводить на железе и в режиме реального времени. Это действительно привнесет в наши шоу что-то до сих пор небывалое.
— Как выглядит твоя "обычная", повседневная рутинная жизнь вне гастролей? Не входят ли эти две разные жизни в конфликт друг с другом?
— Я живу в Берлине, и когда я дома, в основном я работаю для своего лейбла Pelagic Records — его офис и склад расположены неподалеку от моего дома. У меня есть красивый большой сад, забочусь о своих растениях и о своей девушке, которая ненавидит отпускать меня в туры. Так что да, гастрольная жизнь и домашняя жизнь — это два разных мира, и обычно их трудно совмещать. Но это, что называется, story of my life.
— Ваше творчество изобилует отсылками к науке и философии. Немецкая философия знаменита чрезвычайным многообразием — какая из школ тебе ближе и почему?
— Лично я — ярый поклонник Ницше, но помимо этого я с недавних пор все больше увлекаюсь современной аналитической философией — Дональд Дэвидсон, Джон Макдауэлл и прочие. Немецкого тут мало, если честно.
— Какими книгами ты сейчас увлечен?
— Я знаю, печально в этом признаваться, но в этом году у меня пока не нашлось времени ни на одну книгу. Я ездил с гастролями и играл по фестивалям, одновременно занимаясь делами лейбла на удалении. Половина года прошла, и до его конца нас ждет еще более 70 концертов.
— В музыкальной индустрии вы уже по-меньшей мере лет 15. Что коренным образом изменилось за это время для музыкантов? Эти изменения — к лучшему или, скорее, к худшему?
— Ух, это непростой вопрос, одним предложением на него и не ответишь. Лучше купи мне пива на концерте в Риге, присядем и заведем этот разговор, ха-ха!
— Будучи владельцем звукозаписывающего лейбла, как ты находишь новых крутых артистов в настолько переполненной музыкантами среде?
— Мы ездим на фестивали вроде Dunk or Roadburn, слушаем рекомендации друзей из других групп и очень редко слушаем демо-записи... На это просто нет времени.
— С точки зрения музыкального бизнеса, что ты думаешь о Spotify?
— Им легко утверждать, что их выплаты намного лучше для платных подписок, и что их цель — набрать больше подписчиков, и что число оных растёт с каждым годом... В то время как бесплатная версия приложения, которую они предлагают — без каких-либо доходов для музыкантов и лейблов — все ещё составляет 70% от общего числа пользователей ресурсом, и это, конечно, отстой. Но услуга, которую они предлагают, настолько хороша и удобна, что было бы просто глупо игнорировать или бойкотировать её. Все просто. Я сам пользуюсь, и хотя выплаты — говно, нет варианта как-то обойти их или использовать другие стриминговые сервисы.
— Какие новые имена из мира музыки тебе сейчас наиболее интересны?
— О, их много! Трудно сейчас не начать бессовестно рекламировать свой собственный лейбл, ха-ха. Новый альбом Spook the horses сносит башню, мне также очень нравятся YLVA из Австралии, которые будут суппортить Amen Ra этой осенью. Astrosaur — невероятная лайв-банда из Норвегии, и столько еще потрясающих релизов скоро выйдет...
— Что в твоем плейлисте прямо сейчас?
— Очень много слушаю новых Cult Of Luna, Russian Circles, Spook The Horses, Wolves Like Us. Последние едут в тур с Planes Mistaken For Stars в ноябре, поэтому мы также слушаем бэк-каталог Planes и Wovenhand... Новый альбом Pelican тоже частенько слушаю.
Концерт The Ocean Collective в Риге состоится 29 августа в клубе Melnā Piektdiena по адресу ул. Бривибас 193с. Начало мероприятия — в 20:00, вход с 19:00. Разгоревающий коллектив — рижская пост-метал группа EYRTH.
Билеты на мероприятие можно приобрести на портале Ticketshop.lv