Кант, аналитическая философия и Spotify. Интервью с The Ocean Collective

— Ну что, как проходит тур?

— Мы сейчас не в туре, почти каждый уикенд играем по летним фестивалям — таким, как Hellfest, Resurrection, Arctangent и т.д. Пока что прекрасно проводим лето!

— Выход вашего следующего альбома запланирован где-то на начало 2020 года. Можно ли уже услышать живьем какие-то треки из будущей пластинки?

— Пока не могу сказать тебе, может, один-два, но вообще мы будем фокусироваться на последнем альбоме Phanerozoic I, изданном в ноябре 2018-го. Также будем играть кое-какие треки с Pelagial, Heloicentric и Precambrian.

— Между релизами Pelagial и Phanerozoic прошло пять лет. Что происходило с группой в эти годы?

— Мы плотно гастролировали с материалом из Pelagial до 2015-го, но потом немного притормозили, чтобы сфокусироваться на других вещах. Я открыл бар в Берлине, Лойк занялся своей студией, Пол — своими другими группами. Было необходимо какое-то время друг друга не видеть, чтобы понять для самих себя — хотим ли мы все это продолжать, и если да, то насколько интенсивно... И к концу 2017-го мы все-таки поняли, что да — хотим записать новый альбом, снова поехать в тур, репетировать, зависать. Так что перерыв пошел нам на пользу. Он помог нам остаться в здравом уме и вернуться с новыми силами.

— В прежних интервью ты говорил, что очень много пишешь. Гастролируете вы тоже много. Какая среда тебе наиболее подходит для сочинения нового материала?

— В туре я не могу сочинять, мне необходимо уединение, чтобы ничто не отвлекало и чтобы вокруг была природная красота. Близость к природе, не только к ее красоте, но и к ее пугающей, ошеломляющей стороне — это всегда очень влияло на мой процесс написания музыки. Думаю, именно это имел ввиду Кант, когда говорил об опыте Прекрасного и Возвышенного.

— The Ocean известны как большие музыкальные экспериментаторы. Сильно ли при этом отличается сам процесс записи от альбома к альбому