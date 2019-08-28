Актёра из сериала "Мажор-2" избили в Санкт-Петербурге

ЧП произошло в районе проспекта Обороны. Согласно информации, имеющейся в распоряжении телеканала, актёр ждал транспорт в тот момент, когда на него набросились неизвестные. 29-летний артист был доставлен в больницу с гематомами на лице и закрытой черепно-мозговой травмой.

Причины нападения не сообщаются. Задержаны ли подозреваемые также неизвестно.