Превратили пост в охотничий клуб: KNAB наказал главу VUGD и еще двух должностных лиц

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наказало начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Оскара Аболиньша и ещё двух должностных лиц VUGD за то, что те допустили использование помещений Кейпенского поста для нужд охотничьего клуба.
KNAB пояснило агентству LETA, что Аболиньш, начальник Рижского регионального управления VUGD Андрей Василевскис и бывший директор Колледжа пожарной безопасности и гражданской обороны Айнас Пенцис, являясь высокопоставленными должностными лицами VUGD, допустили использование помещений Кейпенского поста для нужд охотничьего клуба "Плаужи". KNAB подчеркнуло, что вышеупомянутые должностные лица осознавали, что охотничий клуб не имеет права использовать эту территорию и помещения.
Аболиньш и Пенцис были оштрафованы на 200 евро, а Василевскис - на 100 евро. Все штрафы были оплачены.
Как сообщалось ранее, в ходе ревизии Госконтроля, результаты которой были опубликованы в начале 2018 года, было констатировано, что Кейпенское депо VUGD используется также для нужд охотничьего клуба "Плаужи", и об этом информированы по крайней мере три должностных лица VUGD.