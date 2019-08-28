"Самое грязное порно в истории". Pornhub снял фильм с социальным подтекстом

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Порносайт Pornhub выпустил фильм с социальным подтекстом — The Dirtiest Porn Ever ("Самое грязное порно в истории"). Съёмки фильма прошли на одном из самых загрязненных пляжей мира. Таким образом порносайт пытается привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты.
Согласно кадрам трейлера, пара актёров LeoLulu сперва прогуливается, а затем занимается сексом среди мусора и пластика. На фоне происходящего сотрудники Pornhub в костюмах химзащиты с логотипом сайта собирают мусор с пляжа.
Как утверждают в Pornhub, все средства от каждого просмотра фильма отправят в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается очищением Мирового океана от загрязнения пластиком. Pornhub также открыл отдельный сайт, где доступна вся информация о том, как люди могут помочь в борьбе с пластиковым загрязнением.
"Загрязнение океана стало одной из самых значимых глобальных проблем нашего времени, и она только усугубляется. Именно поэтому мы используем нашу платформу, чтобы привлечь внимание к ней (проблеме) и вдохновить людей на перемены. Не только для нашего поколения, но и для будущих", — заявил вице-президент Pornhub Кори Прайс.
Это уже не первая деятельность компании, связанная с проблемами экологии. Некоторое время назад Pornhub запустил раздел видео Beesexual, где пчёлы опыляют цветы. Видео были озвучены порноактерами. Таким образом Pornhub хочет привлечь внимание к проблеме вымирания пчёл, а деньги от просмотров данных видео переводят в благотворительные организации, которые занимаются защитой пчёл.
Трейлер: "Самое грязное порно в истории"