Программа финальных концертов фестиваля RĪGA JŪRMALA

На этой неделе с 30 августа по 1 сентября пятью концертами в зале Дзинтари и в Большой гильдии завершится музыкальный фестиваль RĪGA JŪRMALA. В центре фестивальной жизни на этот раз будет прославленный Лондонский симфонический оркестр (ЛСО) под управлением дирижера Джанандреа Нозеда. А завершится фестиваль концертом любимца латвийской публики — пианиста Люка Дебарга.
Лондонский симфонический по праву пользуется репутацией одного из самых смелых и самых остроумных оркестров мира.
Ограничения — слово, неприменимое к Лондонскому симфоническому. Со дня своего основания в 1904 году оркестр всегда был в авангарде, чутко улавливая веяния времени. Оркестр первым начал записывать грампластинки и музыку к фильмам, основал свою студию звукозаписи, играл на открытии Олимпийских игр и вывел современную музыку к новым высотам.
Уроженец Милана Джанандреа Нозеда — ученик Валерия Гергиева, получивший образование как пианист и композитор. В 2017 году Нозеда стал главным приглашенным дирижером ЛСО. Его способность "нетривиальным образом соединять в музыке лиризм и драму" высоко оценил главный дирижер ЛСО Саймон Рэттл.
Нозеда стоял за пультом самых известных оркестров мира — Берлинского, Венского, Мюнхенского и Нью-Йоркского филармонических, Чикагского и Венского симфонических, Амстердамского королевским оркестра Концертгебау. Он дирижировал спектаклями "Ла Скала", Метрополитен-опера, Королевской оперы Ковент-Гарден, Зальцбургского фестиваля и Цюрихской оперы.
Более десяти лет назад Джанандреа Нозеда учредил проект Musica Italiana, в рамках которого знакомит слушателей с малоизвестной итальянской музыкой 20 века.
30 августа в 20.00 в Большом зале Дзинтари вместе с ЛСО выступит корейский пианист Сон Чжин Чо. В 2015 году после победы в Международном конкурс пианистов им. Фредерика Шопена в Варшаве карьера пианиста начала развиваться стремительно. Годом позже он подписал контракт с престижной студией звукозаписи Deutsche Grammophon и выпустил первый альбом с музыкой Шопена. Помимо сольных интерпретаций в альбом вошли произведения Шопена, записанные вместе с ЛСО под управлением Джанандреа Нозеды.
На фестивале RĪGA JŪRMALA в исполнении ЛСО и пианиста Сон Чжин Чо прозвучат: Второй концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева, сюита Римского-Корсакова из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже" и Шестая симфония Шостаковича.
31 августа в 19.00 в Большом зале Дзинтари вместе с Лондонским симфоническим оркестром будет музицировать русский скрипач Вадим Репин. Его игре присущи страстность, безупречная техника, поэтичность и чувственность. На мировую музыкальную арену Репин в свое время вышел как «вундеркинд», в одиннадцать лет победив на конкурсе Венявского в Любляне. С тех пор Вадим Репин выступал в лучших залах Европы, Америки и Азии. В возрасте семнадцати лет он стал самым молодым победителем престижного Конкурса им. королевы Елизаветы. Репин играет на знаменитой скрипке Страдивари Rode, созданной в 1773 году.
В программе концерта — произведения Бенджамина Бриттена, Петра Чайковского и скрипичный концерт Макса Бруха.
31 августа в 14.00 в Малом зале Дзинтари пройдет сольный концерт сопрано Цзин Фан, которую называют самой одаренной китайской певицей своего поколения. Критики хвалят свежесть голоса Цзин Фан, ее привлекательность, а также способность вживаться в разные эмоциональные состояния, в чем ей помогает актерский талант и женское кокетство. Цзин Фан одинаково свободно чувствует себя в репертуаре разных эпох, особое внимание уделяя музыке барокко и произведениям великих композиторов эпохи романтизма. Этим летом певица дебютировала на Зальцбургском фестивале, покорив слушателей красотой своего голоса. В Юрмале сценическим партнером Цзин Фан станет известный пианист и вокальный педагог Кен Нода из Метрополитен-опера, выступавший со многими ведущими оперными певцами мира.
В программе: произведения Генделя, Шуберта, Моцарта, Рахманинова и Бизе.
1 сентября в 14.00 в Большой Гильдии французский виолончелист Эдгар Моро исполнит сюиты для виолончели Баха. Звезда Моро ярко засияла уже в возрасте 17 лет, когда на международном конкурсе им. Петра Чайковского он получил серебряную медаль. Сам музыкант считает, что вовсе не лавры победителя, а именно второе место открыло ему двери многих концертных залов мира. Эдгара Моро высоко ценят в родной Франции, его игре присущи высокое мастерство и в то же время спонтанность и современный драйв.
1 сентября в 17.00 в Малом зале Дзинтари фестиваль завершится концертом любимца латвийской публики — пианиста Люка Дебарга. Музыкальный мир открыл его после выступления на 15-м международном конкурсе Петра Чайковского в Москве в 2015 году. Дебарг в финале оказался на четвертом месте, но был единственным конкурсантом, который удостоился желанной награды московских музыкальных критиков, как пианист, "невероятной одаренности, художественного видения и творческой свободы". После выступления Дебарга в финале конкурса зрители 15 минут апплодировали ему стоя.
Путь Люка Дебарга в музыке — не самый типичный. Он начал играть на пианино в возрасте одиннадцати лет, но вскоре переключился на литературу, получил звание бакалавра искусств в Парижском университете им. Дидро. Однако в подростковом возрасте Дебарг самостоятельно изучил большую часть фортепианного репертуара. После участия в Международном конкурсе Чайковского перед Дебаргом открылись двери лучших концертных залов мира, он выступает с выдающимися оркестрами и дирижерами, несколько раз бывал с концертами в Латвии.
"Дебарг фантастически одарен: оригинален, свободен от какого-либо академизма, иногда вплоть до эксцентризма, но очень захватывающего", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В программе: сонаты Доменико Скарлати и Людвига ван Бетховена, а также Токката до минор Баха.