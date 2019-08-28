Программа финальных концертов фестиваля RĪGA JŪRMALA

Лондонский симфонический по праву пользуется репутацией одного из самых смелых и самых остроумных оркестров мира.

Ограничения — слово, неприменимое к Лондонскому симфоническому. Со дня своего основания в 1904 году оркестр всегда был в авангарде, чутко улавливая веяния времени. Оркестр первым начал записывать грампластинки и музыку к фильмам, основал свою студию звукозаписи, играл на открытии Олимпийских игр и вывел современную музыку к новым высотам.

Уроженец Милана Джанандреа Нозеда — ученик Валерия Гергиева, получивший образование как пианист и композитор. В 2017 году Нозеда стал главным приглашенным дирижером ЛСО. Его способность "нетривиальным образом соединять в музыке лиризм и драму" высоко оценил главный дирижер ЛСО Саймон Рэттл.

Нозеда стоял за пультом самых известных оркестров мира — Берлинского, Венского, Мюнхенского и Нью-Йоркского филармонических, Чикагского и Венского симфонических, Амстердамского королевским оркестра Концертгебау. Он дирижировал спектаклями "Ла Скала", Метрополитен-опера, Королевской оперы Ковент-Гарден, Зальцбургского фестиваля и Цюрихской оперы.

Более десяти лет назад Джанандреа Нозеда учредил проект Musica Italiana, в рамках которого знакомит слушателей с малоизвестной итальянской музыкой 20 века.

30 августа в 20.00 в Большом зале Дзинтари вместе с ЛСО выступит корейский пианист Сон Чжин Чо. В 2015 году после победы в Международном конкурс пианистов им. Фредерика Шопена в Варшаве карьера пианиста начала развиваться стремительно. Годом позже он подписал контракт с престижной студией звукозаписи Deutsche Grammophon и выпустил первый альбом с музыкой Шопена. Помимо сольных интерпретаций в альбом вошли произведения Шопена, записанные вместе с ЛСО под управлением Джанандреа Нозеды.

На фестивале RĪGA JŪRMALA в исполнении ЛСО и пианиста Сон Чжин Чо прозвучат: Второй концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева, сюита Римского-Корсакова из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже" и Шестая симфония Шостаковича.

31 августа в 19.00 в Большом зале Дзинтари вместе с Лондонским симфоническим оркестром будет музицировать русский скрипач Вадим Репин. Его игре присущи страстность, безупречная техника, поэтичность и чувственность. На мировую музыкальную арену Репин в свое время вышел как «вундеркинд», в одиннадцать лет победив на конкурсе Венявского в Любляне. С тех пор Вадим Репин выступал в лучших залах Европы, Америки и Азии. В возрасте семнадцати лет он стал самым молодым победителем престижного Конкурса им. королевы Елизаветы. Репин играет на знаменитой скрипке Страдивари Rode, созданной в 1773 году.

В программе концерта — произведения Бенджамина Бриттена, Петра Чайковского и скрипичный концерт Макса Бруха.