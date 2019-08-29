"Богиня!": Невероятно горячая Виктория Дайнеко показала пикантное фото в ванной

У певицы в 2015 году в браке с музыкантом Дмитрием Клейманом родилась дочь. Девушка занимается воспитанием ребенка и уже по-другому смотрит на жизнь. "Сейчас же с появлением дочери я понимаю что и мизинцем, даже звуком голоса любимых людей на фоне какого-то видео я не хочу делиться", - пишет знаменитость. Звезда также добавила, что данные кадры - очень ценные и личные. Дайнеко не намерена публиковать их на обозрение всем.