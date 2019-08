"Богиня!": Невероятно горячая Виктория Дайнеко показала пикантное фото в ванной

Я помню свой тви, который появился у меня 10 лет назад и помню как много всего личного там было опубликовано. Сейчас же с появлением дочери я понимаю что и мизинцем, даже звуком голоса любимых людей на фоне какого-то видео я не хочу делиться. Мне кажется это все настолько личное и ценное, что никак не хочется делиться с массами. Но вот в Инста пошла странная мода, все подробности личной жизни людей Публикуют с таким энтузиазмом, что теперь модно снимать влоги где пары просто устраивают реалити шоу из своей жизни, это их право, безусловно, но когда я смотрю на это, то как будто хочется одеяло натянуть и прикрыть, так же как и на мои собственные публикации 10 лет назад. И даже такие фотографии меня смущают меньше. Хотя нет, эти фото меня не смущают совсем.

A post shared by Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) on Aug 27, 2019 at 10:59pm PDT