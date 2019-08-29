"Богиня!": Невероятно горячая Виктория Дайнеко показала пикантное фото в ванной

Российская певица Виктория Дайнеко снова поделилась со своими подписчиками в Instagram соблазнительным фото в ванне. На черно-белом снимке артистка позирует обнаженной, будучи в пене. Фотографию исполнительница сопроводила рассуждением о том, что личная жизнь не должна быть достоянием публики.
"Странная мода, все подробности личной жизни людей публикуются с таким энтузиазмом, что теперь модно снимать влоги, где пары просто устраивают реалити-шоу из своей жизни", — подчеркнула звезда.
У певицы в 2015 году в браке с музыкантом Дмитрием Клейманом родилась дочь. Девушка занимается воспитанием ребенка и уже по-другому смотрит на жизнь. "Сейчас же с появлением дочери я понимаю что и мизинцем, даже звуком голоса любимых людей на фоне какого-то видео я не хочу делиться", - пишет знаменитость. Звезда также добавила, что данные кадры - очень ценные и личные. Дайнеко не намерена публиковать их на обозрение всем.
Согласно словам Дайнеко, она ни за что не будет распространяться о подробностях личной жизни с общественностью. Девушка считает, что лучше публиковать откровенные снимки, а не делиться личными делами в своей семье.
Я помню свой тви, который появился у меня 10 лет назад и помню как много всего личного там было опубликовано. Сейчас же с появлением дочери я понимаю что и мизинцем, даже звуком голоса любимых людей на фоне какого-то видео я не хочу делиться. Мне кажется это все настолько личное и ценное, что никак не хочется делиться с массами. Но вот в Инста пошла странная мода, все подробности личной жизни людей Публикуют с таким энтузиазмом, что теперь модно снимать влоги где пары просто устраивают реалити шоу из своей жизни, это их право, безусловно, но когда я смотрю на это, то как будто хочется одеяло натянуть и прикрыть, так же как и на мои собственные публикации 10 лет назад. И даже такие фотографии меня смущают меньше. Хотя нет, эти фото меня не смущают совсем.
"Даже такие фотографии меня смущают меньше. Хотя нет, эти фото меня не смущают совсем", — утверждает исполнительница.
Фанаты звезды оценили "горячее" фото своей любимицы и сразу же осыпали ее комплиментами.
"Кошка", "Эротично, но не пошло!", "Богиня!" — написали подписчики.