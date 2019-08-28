Сенат ЛУ: информация о прекращении работы Сената, деканов и суда - ложная

Сообщение о прекращении работы Сената, Академического третейского суда и четырех деканов Латвийского университета (ЛУ) было ложным, вышеупомянутые инстанции и лица продолжают работу, свидетельствует распространенная Сенатом ЛУ информация.
В публичном заявлении президиум Сената ЛУ сообщает, что отдельные работники университета распространили информацию, которая ставит под сомнение легитимность Сената и Академического третейского суда ЛУ, а также принятых этими инстанциями решений.
В своем заявлении Сенат подчеркивает, что публично высказанная и распространенная СМИ информация о прекращении работы Сената, Академического третейского суда и четырех деканов ЛУ не являются официальной позицией учреждения.
Как сообщалось ранее, глава администрации ЛУ Ансис Грантиньш сообщил персоналу университета о том, что из-за неутверждения Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ будет прервана также работа Сената и Третейского суда университета.
В его письме к персоналу университета говорится о том, что вчерашнее решение правительства о неутверждении Муйжниекса было принято на основании того, что конституционное собрание ЛУ во время выборов ректора не имело права голоса.
Таким образом, принимая во внимание то, что конституционное собрание во время выборов ректора избрало также Сенат и Третейский суд, их деятельность прервана. Между тем все решения данных инстанций, принятые после 24 мая, являются недействительными.
Реагируя на решение правительства о неутверждении Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, руководитель администрации университета Ансис Грантиньш решил оставить свой пост.
В свою очередь юрист администрации ЛУ Анда Озола вчера сообщила, что деканов факультета гуманитарных наук, факультета теологии, юридического факультета, а также факультета истории и философии ЛУ утверждал Сенат, решения которого теперь являются недействительными. Таким образом, данные факультеты остались без деканов.