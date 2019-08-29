Елена Ваенга в Юрмале: дамы в стиле "душа поёт" и... долой заграждения - пусть в зал пройдут все!
Накануне вечером в концертном зале "Дзинтари" выступила российская исполнительница и автор песен Елена Ваенга. Эта ни на кого не похожая артистка, которая называет себя скромно - "музыкант", в представлении не нуждается, а ее талант, окутанный невероятной душевностью и искренностью, уже давно покорил сердца миллионов поклонников, в том числе и в Латвии.
Каждый концерт Елены Ваенги - да нет, каждая ее песня! - это спектакль с особенной драматургией.
Она поет не только голосом - неповторимым, с ей одной присущим переливом, но и душой, глазами, руками, всей собой...
А как по-другому передать эту глубину, которую она сама же и вкладывает во все свои композиции?!
Ваенга не исполняет музыку, она ее проживает, донося до зрителя самую суть.
Для нее важно все - каждая нота, смена ритма, громкость звучания, интонации и даже то, как она по-своему расставляет ударения в словах.
Сама Елена всегда говорит: "Для того, чтобы что-либо обо мне понять, надо просто сходить на мой концерт". И у латвийской публики накануне как раз была такая возможность.
В этот удивительно теплый вечер на закате лета зал "Дзинтари" превратился в настоящий цветник. Дамы с кавалерами и без, пришедшие на "поющую душой" Ваенгу, продемонстрировали свой полет души и фантазии в модных образах.
Ну а сама Елена не только подарила публике почти три часа (!) незабываемого наслаждения музыкой, но и в очередной раза удивила своей непредсказуемостью.
Поначалу выступления она была немногословной - просто поздоровалась со зрителями, и песни потекли одна за другой. Однако в какой-то момент артистка заметила со сцены людей, собравшихся за пределами концертного зала, чтобы ее послушать, и,
завершив одну из композиций, обратилась к охране: "Простите, пожалуйста, а нельзя ли убрать заграждения? Пусть все, кто пришел, пройдут в зал".
Невозмутимые блюстители порядка никак не отреагировали на просьбу звезды, из чего она сделала вывод, что либо они совсем не понимают по-русски, либо "не положено - приказ". Пришлось смириться и продолжить выступление. Однако через какое-то время публика в зале боковым зрением стала замечать, как с улицы по направлению к ней тихонько один за другим потянулись люди. Такого Юрмала еще не видела!
О том, что все желающие смогли все-таки попасть на ее концерт, Ваенга узнала, когда зрители, которых к концу вечера стало заметно больше, стоя приветствовали ее громкими аплодисментами и просили исполнить "Неву". Как же искренне она была этому рада! И "Нева", конечно, была...
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