СМИ: Александр Друзь стал участником ДТП в центре Санкт-Петербурга

Сообщается, что все случилось в центре города на перекрестке Невского и Владимирского проспектов. ДТП произошло на пешеходном переходе, об этом свидетельствует фото, которое появилось в соцсетях.

По предварительной информации, велосипедист не получил серьезных травм, виновника аварии установит ГИБДД.

В свою очередь, Александр Друзь подробности не комментирует. Он заявил журналистам, что с ним все в порядке. В разговоре с изданием "АиФ-Петербург" магистр указал, что "это не авария".

"Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют", — цитирует его РЕН ТВ.