Чт, 29.08.2019
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СМИ: Александр Друзь стал участником ДТП в центре Санкт-Петербурга

Александр Друзь

ФОТО: https://www.instagram.com/chto_gde_kogda

Магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь стал участником ДТП со сбитым велосипедистом в центре в Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пятый канал.

Сообщается, что все случилось в центре города на перекрестке Невского и Владимирского проспектов. ДТП произошло на пешеходном переходе, об этом свидетельствует фото, которое появилось в соцсетях.

По предварительной информации, велосипедист не получил серьезных травм, виновника аварии установит ГИБДД.

В свою очередь, Александр Друзь подробности не комментирует. Он заявил журналистам, что с ним все в порядке. В разговоре с изданием "АиФ-Петербург" магистр указал, что "это не авария".

"Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют", — цитирует его РЕН ТВ.

Ранее Александр Друзь пытался купить ответы на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Александр Друзь - один из наиболее известных советских и российских участников телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Является магистром этого шоу и обладатель приза "Бриллиантовая сова". Он также шесть раз получал "Хрустальную сову".

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