СМИ: Александр Друзь стал участником ДТП в центре Санкт-Петербурга

Магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь стал участником ДТП со сбитым велосипедистом в центре в Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пятый канал.
Сообщается, что все случилось в центре города на перекрестке Невского и Владимирского проспектов. ДТП произошло на пешеходном переходе, об этом свидетельствует фото, которое появилось в соцсетях.
По предварительной информации, велосипедист не получил серьезных травм, виновника аварии установит ГИБДД.
В свою очередь, Александр Друзь подробности не комментирует. Он заявил журналистам, что с ним все в порядке. В разговоре с изданием "АиФ-Петербург" магистр указал, что "это не авария".
"Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют", — цитирует его РЕН ТВ.
Александр Друзь - один из наиболее известных советских и российских участников телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Является магистром этого шоу и обладатель приза "Бриллиантовая сова". Он также шесть раз получал "Хрустальную сову".