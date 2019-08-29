Олег Меньшиков вернулся к работе в театре

Часть изданий писали, что Олег Меньшиков находится в реанимации. Но руководство театра имени М. Н. Ермоловой отмечали, что "еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться".

"Олег Евгеньевич приступил к работе в театре. Все давно нормально", — заявил сегодня представитель театра.

Появились слухи, что на здоровье Меньшикова могла повлиять смерть актрисы Александры Назаровой, с которой он не раз вместе появлялся на сцене. Среди прочего, говорилось, что причиной плохого самочувствия Олега Меньшикова стало употребление некачественного алкоголя.

Как сообщили в театре, подготовку к похоронам Назаровой полностью взял на себя театр и лично Олег Меньшиков, однако он не пришел на церемонию прощания.

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. В общей сложности за его плечами около 35 киноролей и десятки театральных постановок. Он известен по киноролям в фильмах "Родня", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник", "Мама", "Легенда №17", "Гоголь" и многие другие.