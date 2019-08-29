Чт, 29.08.2019
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В театре рассказали о состоянии режиссера Марка Захарова

Марк Захаров

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Российский режиссер и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров идет на поправку. Об этом пишет РИА "Новости".

Замдиректора театра Сергей Вольтер сообщил журналистам, что Марк Анатольевич приступит к работе через неделю. 

"Марк Анатольевич находится еще в больнице, но уже идет на поправку и собирается 3 сентября в театр на сбор труппы", - сказал он.

Напомним, 20 августа стало известно, что 85-летний театральный режиссер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Диагноз: двустороннее воспаление легких.

Марк Захаров является руководителем "Ленкома" на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера "Юнона и Авось". Он постановщик таких картин как "Убить дракона", "Формула любви", "Узник замка Иф", "Земля Санникова", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

 

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