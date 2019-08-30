"Руководит другой человек ": Наргиз заявила, что на лейбле Фадеева всем управляет Серябкина

"Я была очень обижена на то, как работает этот лейбл. Как Макс ко мне относится лично... Отношение ко мне было потребительское", - начинает свой рассказ Наргиз.

Она объяснила, что ее ставили в туры по не самым большим городам России. К примеру Сызрань, Березняки или Тула.

"Я все время спрашивала, почему мы не выезжаем в большие города или в другие страны..., где мы не были ни разу", - признавалась она.



Но Наргиз говорили, что ее никто не зовет.

"Как только мы разорвали контракт, у моего концертного директора разрывается телефон. У нас сразу появляется предложения из Европы", - удивляется она.

Певица искренне недоумевает, как так вышло, что она была в нескончаемых турах по российским городам. Приезжала по несколько раз с одной и той же программой. Концертный директор на ее вопросы только говорил, что разницы нет, как зарабатывать, если платят.

"Я была савраской, которая ездит и зарабатывает бабло", - подытоживает Наргиз.

Исполнительница считает, что лейбл и его работники оказали ей медвежью услугу.

"Это просто вредители. Мало того, что они совершенно дилетанты. Они даже не понимают, для чего их поставили", - возмущается Закирова.

Концертные директора могли вставлять ей даты концертов в график совершенно не думая о том, что у артистки физически нет возможности добраться в этот момент в этот город из другой части страны, где она сейчас находится в туре. Порой они даже не намеревались оповещать певицу, что у нее назначен концерт.

Лейбл не помогал ей совершенно. Кроме сотрудничества с Фадеевым и написанных им нескольких хитов не было ничего. Она своего продюсера даже не видела. Когда певица от переработки оказалась в больнице, он даже не поинтересовался, что с ней и не звонил.

"Я поняла, что в лейбле Макс Фадеев – это не Макс Фадеев. Рулит в лейбле совсем другой человек... Будет все так, как сказала она и никак по-другому", - заявила Наргиз.

Наргиз считает, что Фадеев попал под влияние Ольги Серябкиной. Она полагает, что продюсер ведомый и его окружение имеет на него колоссальное влияние. Певица отмечает, что Серябкина делает все, чтобы выжить всех артисток, которые хоть что-то из себя представляют.

К примеру, Юлия Савичева. Причины таких действий Наргиз не понимает. Возможно, Серябкина хочет "быть примой".

Наргиз пояснила, что за пять лет существования как артист MALFA она видела только пиар и раскрутку вокруг Серябкиной.

Она не могла понять годами, почему ее не пускают на интервью. Фадеев ей запрещал все эфиры и выступления на Первом канале, хотя Ольга была на "Вечернем Урганте".