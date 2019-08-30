"Руководит другой человек ": Наргиз заявила, что на лейбле Фадеева всем управляет Серябкина
Российская исполнительница Наргиз Закирова впервые после расторжения контракта с Максимов Фадеевым дала интервью журналистке Ирине Шихман, в котором рассказала о "кухне" музыкального лейбла MALFA. Она также заявила, что в продюсерском центре все зависит не от его руководителя, а от Ольги Серябкиной.
"Я была очень обижена на то, как работает этот лейбл. Как Макс ко мне относится лично... Отношение ко мне было потребительское", - начинает свой рассказ Наргиз.
Она объяснила, что ее ставили в туры по не самым большим городам России. К примеру Сызрань, Березняки или Тула.
"Я все время спрашивала, почему мы не выезжаем в большие города или в другие страны..., где мы не были ни разу", - признавалась она.
Но Наргиз говорили, что ее никто не зовет.
"Как только мы разорвали контракт, у моего концертного директора разрывается телефон. У нас сразу появляется предложения из Европы", - удивляется она.
Певица искренне недоумевает, как так вышло, что она была в нескончаемых турах по российским городам. Приезжала по несколько раз с одной и той же программой. Концертный директор на ее вопросы только говорил, что разницы нет, как зарабатывать, если платят.
"Я была савраской, которая ездит и зарабатывает бабло", - подытоживает Наргиз.
Исполнительница считает, что лейбл и его работники оказали ей медвежью услугу.
"Это просто вредители. Мало того, что они совершенно дилетанты. Они даже не понимают, для чего их поставили", - возмущается Закирова.
Концертные директора могли вставлять ей даты концертов в график совершенно не думая о том, что у артистки физически нет возможности добраться в этот момент в этот город из другой части страны, где она сейчас находится в туре. Порой они даже не намеревались оповещать певицу, что у нее назначен концерт.
Лейбл не помогал ей совершенно. Кроме сотрудничества с Фадеевым и написанных им нескольких хитов не было ничего. Она своего продюсера даже не видела. Когда певица от переработки оказалась в больнице, он даже не поинтересовался, что с ней и не звонил.
"Я поняла, что в лейбле Макс Фадеев – это не Макс Фадеев. Рулит в лейбле совсем другой человек... Будет все так, как сказала она и никак по-другому", - заявила Наргиз.
Наргиз считает, что Фадеев попал под влияние Ольги Серябкиной. Она полагает, что продюсер ведомый и его окружение имеет на него колоссальное влияние. Певица отмечает, что Серябкина делает все, чтобы выжить всех артисток, которые хоть что-то из себя представляют.
К примеру, Юлия Савичева. Причины таких действий Наргиз не понимает. Возможно, Серябкина хочет "быть примой".
Наргиз пояснила, что за пять лет существования как артист MALFA она видела только пиар и раскрутку вокруг Серябкиной.
Она не могла понять годами, почему ее не пускают на интервью. Фадеев ей запрещал все эфиры и выступления на Первом канале, хотя Ольга была на "Вечернем Урганте".
По ее словам, ее судьбу вершили без нее. Ей никто не сказал о том, что Алла Пугачева приглашала ее выступить на своем юбилейном концерте.
Фадеев просто отказался от участия, мотивируя это тем, что его Алла Борисовна не приглашает. Продюсер постоянно доказывал Наргиз, что она не тот артист и ей это не нужно.
Она относилась к Максиму Фадееву с трепетом и восхищением. Но со временем поняла, что все не совсем так сказочно, как она себе это представляла.
Наргиз подписала контракт молниеносно и не читала его. Оказалось, что она не может исполнять те песни, которые она сочинила, их надо было утверждать, но они не проходили проверку у продюсера.
Тексты переделывались и предпочтение отдавалось стихам, которые писала Ольга. Но Наргиз недоумевала, как возможно петь то, что написала Серябкина. Закировой уже почти 50 лет и лирика Ольги ей кажется смехотворной.
Наргиз рассказала, что ей отказали в съемке клипа на песню "Нелюбимая дочь". Продюсер это объяснил тем, что у них нет денег, но на дорогие клипы Ольги у лейбла были средства.
"Но захожу в Instagram и вижу, что Максим опубликовал пост о новом клипе MOLLY. В ролике она едет на "Феррари", никакой рекламы нет", - вспоминает она.
Наргиз Закирова не отчаивается. Она готовит новый проект и новую программу для предстоящего тура. Она не жалеет, что у нее был опыт работы с Фадеевым. Это просто был период, когда они творили вместе, и она благодарна ему.