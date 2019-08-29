"Его "фекальный" стиль": в Москве напали на Любовь Соболь

В четверг, 29 августа, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы и сотрудница основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что на нее напали в Москве.
О случившемся Соболь написала в социальной сети Twitter:
Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины. Все это снимал пригожинский ублюдок на видео pic.twitter.com/QV5X2QSXps— Соболь Любовь (@SobolLubov) August 29, 2019
Политик не уточнила, какую жидкость на нее выплеснули, но отметила, что ее сборщиков подписей во время кампании в Мосгордуму обливали фекалиями, отмечает "Медуза".
По мнению Соболь, нападение на нее могли организовать люди близкого к власти бизнесмена Евгения Пригожина.
"Его почерк, его "фекальный" стиль, его человек снимал меня на камеру во время нападения", - заявила она.
Политик связала нападение с акцией протеста, запланированной на субботу, 31 августа.
Напомним, недавно Соболь объявила о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа. Мэрия города не согласовала шествие, отметив, что оно "создаст помехи движению пешеходов".
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