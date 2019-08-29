Чт, 29.08.2019
Не всем нужна такая помощь, как мы себе это представляем; не всем нужен горячий душ и ароматное мыло – некоторые просто ненавидят все это. Психолог Даце Гриезе, работающая с бездомными

"Его "фекальный" стиль": в Москве напали на Любовь Соболь

Любовь Соболь

ФОТО: AP/Scanpix

В четверг, 29 августа, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы и сотрудница основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что на нее напали в Москве.

О случившемся Соболь написала в социальной сети Twitter: 

Политик не уточнила, какую жидкость на нее выплеснули, но отметила, что ее сборщиков подписей во время кампании в Мосгордуму обливали фекалиями, отмечает "Медуза".

По мнению Соболь, нападение на нее могли организовать люди близкого к власти бизнесмена Евгения Пригожина.

"Его почерк, его "фекальный" стиль, его человек снимал меня на камеру во время нападения", - заявила она.

Политик связала нападение с акцией протеста, запланированной на субботу, 31 августа.

Напомним, недавно Соболь объявила о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа. Мэрия города не согласовала шествие, отметив, что оно "создаст помехи движению пешеходов".

Галерея: Акции протеста в Москве

Читать также

Актуально

НАВЕРХ