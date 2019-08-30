"Вот так звучит Юрмала": танцы, овации и восхищенная Вера Брежнева на концерте MONATIK в Дзинтари

"Талантливый человек - талантлив во всем!" - это то, что точно можно сказать про украинца. На концерте было всё: песни, танцы, игра на гитаре, стихи!

Артист решил не церемониться и сразу взорвать зал, открыв своё выступление драйвовым хитом "Love It Ритм". 70% зала моментально встали со своих мест, чтобы пуститься в пляс вместе с любимым артистом. Стоит отметить, что для "Дзинтари" - это победа!

Однако музыканту всё было мало: "А вот тут скромно сидят!" - указал MONATIK на отдельных гостей. Артист определенно намеревался "раскачать" народ! Следующая песня "Кружит" уже подняла оставшуюся "скромную" часть зала. Танцевали все. ВСЕ!

"Вот так звучит Юрмала? У меня было другое впечатление! Вы - головокружительные! - не смог своих эмоций сдержать и артист. Невооруженным взглядом было видно, что певца покорили его балтийские поклонники, он не уставал благодарить своих слушателей за то, что они "посвятили своё время этому концерту".

Хочется отметить музыкантов и танцоров певца. Сложилось впечатление, что артисты понимают друг друга без слов. Это была не просто химия, музыканты общались посредством музыки, они просто чувствовали друг друга и публику. Сам MONATIK тоже не давал забыть ни на минуту о том, что является танцором и хореографом, продемонстрировав даже "лунную походку"!

Галерея: Концерт MONATIK в Дзинтари

Когда в зале стало по-настоящему жарко, и публика раззадорилась, музыкант решил дать отдохнуть гостям: он взял гитару и исполнил песню "Важно". Сразу же посыпались овации, все были поражены еще одним талантом и умением артиста.

В начале концерта исполнитель обещал непрерывно благодарить свою публику, и обещание исполнил, отметив даже присутствие детей в зале:

"Спасибо что привели детей и показываете им именно эту музыку!".

За концерт успели прозвучать такие хиты MONATIK как "Мокрая девочка", "Засияем", "Вечность", "Выходной", "Зашивает душу", "Витамин D", "Зашивает душу", "Глубоко", "Сон", "Красиво", "Добеги".

"Теперь я тоже хочу дом в Юрмале", - заявил музыкант, отметив, что раньше не мог понять, почему звёзды так и тянуться в Юрмалу.

Артиста непрерывно просили повторить хотя бы один из его хитов снова, но он был непреклонен... И вот, когда уже стемнело, когда, казалось бы, что все должны устать, артист заявил:

"Не буду даже уходить!" - вместо песни на бис он исполнил микс, состоящий из его хитов. Здесь уже были довольны все, артист не обидел никого!

Видео: Сториз Веры Брежневой с концерта MONATIK

Когда песня близилась к концу, когда казалось, что уже нечем удивить публику, то тут в толпе показалась певица Вера Брежнева. Артист поздоровался с ней и закончил свой песенный микс припевом из "Любовь спасет мир"! Что тут говорить, люди были в восторге!

Видео: MONATIK исполняет припев песни Веры Брежневой

Хотя и MONATIK обещал благодарить публику весь концерт, он слукавил и продолжил говорить слова благодарности даже в гримерке, когда всё закончилось.