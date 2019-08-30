Алеся Кафельникова, похоже, снова увлеклась наркотиками

Сейчас Кафельникова находится в Париже, где она примет участие в Неделе моды, однако еще пару дней назад Алеся вместе со своими друзьями отдыхала в Барселоне. Модель активно делилась с подписчиками фотографиями и видео, сделанными во время поездки.

Между тем один снимок, вероятно, не должен был показаться на глаза фанатам. Похоже, его звезда планировала опубликовать в ограниченном доступе - на фото лицо Кафельниковой закрывают пакетики с различными наркотиками.

"Маска перед Неделей моды", — написала девушка.

Ранее Алеся уже публиковала фотографии, на которых она курит косяки или пьет алкоголь. В июле этого года модель стала гостьей YouTube-канала "Нежный редактор".