Организаторы "Рижского бала 2019" представили праздничную программу

В концертной программе мероприятия примут участие: симфонический оркестр Театра оперетты под управлением дирижера Атварса Лакстигалы, джазовый оркестр Mirage под руководством Лауриса Амантовса; солисты Латвийской Национальной оперы и балета Сонора Вайце и Кристапс Яунжейкарс; солисты театра оперетты Карлис Рутенталс и Лаура Пурена, известные латвийские оперные певцы Ольга Арго (резидент Queen’s House, Лондон) и Вадим Вакарюк (Италия, Латвия); пятикратные чемпионы Латвии по бальным танцам Эдгарс Линис и Элиза Анцане, перкуссионистка и балерина Соня Мисина, а также балерины TS Dance Academy, лауреаты международных конкурсов в Италии, Китае, Болгарии и России Эвелина Инне, Эльза Струмпе, София Рокк и Маргарита Королева. Гостей также ожидают: традиционный танец дебютантов и трогательные выступления юных дарований из школы Exupery International School, талантливых латвийских музыкантов, воспитанников детских домов и многих других.

"Рижским балом мы хотим напомнить о богатстве нашей культуры. Этот проект призван популяризировать Ригу и Латвию во всем мире, способствуя культурному туризму. Поэтому мы чрезвычайно рады, что за четыре года наше мероприятие не только нашло отклик в сердцах латвийцев, но и смогло привлечь внимание международной общественности. Очень приятно, что европейские эксперты в области светских мероприятий рекомендуют "Рижский бал" к посещению. Кроме того, в Латвии живут невероятно одаренные люди. И мы намерены финансово поддержать тех, кто имеет меньше возможностей для развития своего таланта. От своего лица я хотела бы выразить благодарность нашим незаменимым партнерам и великолепным гостям бала, а также всей команде –большинство из этих людей безвозмездно помогают и принимают участие в организации и проведении мероприятия! Без них я бы никогда не смогла создать для Риги такой праздник!", – заявила Натали Тумшевиц-Эргле.