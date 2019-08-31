В Риге выступит Dj Fonarev, которого оценила сама Пугачева

Dj Fonarev (Владимир Фонарев) с 1991-ого года активно выступает, играя в клубах и на больших вечеринках. За 30 лет работы он играл вместе с такими музыкантами, как Paul Oakenfold, West Bam, Svan Vath, Paul Van Dyk, John Digweed, Danny Tenaglia, Sasha и многими другими.

Если бы я что-то захотела сделать в клубной культуре — я бы позвала Фонаря. Вы спрашиваете почему? Потому что он не попсовый - он роковый!, - говорила Алла Пугачева о диджее.

Музыкальная карьера Фонарева началась в конце восьмидесятых с дискотек в Лужниках. В девяностых много работал на радио и вел первую в эфире программу "Максимум" о танцевальной музыке.

Dj Fonarev много лет подряд входил в тройку лучших диджеев России, согласно ежегодным опросам читателей сайта Dj.ru. Дискография диджея насчитывает тринадцать альбомов и пятнадцать синглов.

Вместе с Фонарем на сцене сыграет Alexey Sonar – один из наиболее идейных представителей российской клубной индустрии, диджей, продюсер, совладелец и управляющий лейбла Intricate Records. Сегодня его имя стабильно держится в пятёрке рейтинга лучших прогрессив-хаус и ню-диско диджеев по версии PromoDJ.

Dj Александр Нуждин как диджей он с начала своей карьеры успел отыграть во всех значимых клубах Москвы и многие из ныне легендарных заведений поднимал с нуля. Стал лучшим lounge-диджеем по мнению Moscow Lounge Festival и стал первым российским диджеем, который отработал в легендарном Cafe Del Mar на Ибице.