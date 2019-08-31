В Риге выступит Dj Fonarev, которого оценила сама Пугачева

6 сентября в ночном клубе Studio 69 состоится вечеринка Digital Emotions Night, сообщает портал balticevents.info. Главным гостем мероприятия станет известный российский диджей Dj Fonarev, а также музыканты Alexey Sonar и Dj Александр Нуждин.
Dj Fonarev (Владимир Фонарев) с 1991-ого года активно выступает, играя в клубах и на больших вечеринках. За 30 лет работы он играл вместе с такими музыкантами, как Paul Oakenfold, West Bam, Svan Vath, Paul Van Dyk, John Digweed, Danny Tenaglia, Sasha и многими другими.
Если бы я что-то захотела сделать в клубной культуре — я бы позвала Фонаря. Вы спрашиваете почему? Потому что он не попсовый - он роковый!, - говорила Алла Пугачева о диджее.
Музыкальная карьера Фонарева началась в конце восьмидесятых с дискотек в Лужниках. В девяностых много работал на радио и вел первую в эфире программу "Максимум" о танцевальной музыке.
Dj Fonarev много лет подряд входил в тройку лучших диджеев России, согласно ежегодным опросам читателей сайта Dj.ru. Дискография диджея насчитывает тринадцать альбомов и пятнадцать синглов.
Вместе с Фонарем на сцене сыграет Alexey Sonar – один из наиболее идейных представителей российской клубной индустрии, диджей, продюсер, совладелец и управляющий лейбла Intricate Records. Сегодня его имя стабильно держится в пятёрке рейтинга лучших прогрессив-хаус и ню-диско диджеев по версии PromoDJ.
Dj Александр Нуждин как диджей он с начала своей карьеры успел отыграть во всех значимых клубах Москвы и многие из ныне легендарных заведений поднимал с нуля. Стал лучшим lounge-диджеем по мнению Moscow Lounge Festival и стал первым российским диджеем, который отработал в легендарном Cafe Del Mar на Ибице.
Подробная информация о Digital Emotions Night на официальном сайте организаторов www.dreamsinvasion.com. Билеты на мероприятие доступны в интернет-кассе Ticketshop.lv.