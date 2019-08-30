Афиши рэпера Face убрали с улиц Москвы из-за "опасений звонков сверху"

Российский хип-хоп исполнитель Face (наст. имя - Иван Демин) попал под новые запреты российских властей. На этот раз афиши его концертов были убраны с улиц Москвы, после его выступления на митинге за свободные выборы в Мосгордуму. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Русскую службу BBC.
Новые концерты Face были анонсированы слоганом "Приходи или проиграешь" и были размещены в 20 местах Москвы 15 августа, а 21 августа их демонтировали.
Оператор наружной рекламы Russ Outdoor сослался на "претензии к изображению на постере". По словам самого артиста, ему ответили что получили "распоряжение сверху, из-за выборов". Компания не дала журналистам никаких комментариев.
Рекламное агентство Gallery также опасаясь " звонков сверху" не стало размещать афиши.
Face негативно отнесся к демонтажу афиш и назвал это цензурой.
"Это беспредел власти очередной, ибо никаких законов мои афиши не нарушают", — сказал он.
В этот момент были отменены концерты рэпера, которые должны были пройти в Улан-Удэ и Иркутске. Организатор концертов Артемий Корабельников написал представителям артиста, что "пришли люди из органов с просьбой отменить его". Он разговоров с журналистами он отказался. Официальной причиной он назвал - низкие продажи билетов, хотя на 1,5 тысячи мест было продано 1,2, тысяч билетов.
Напомним, 10 августа Face принял участиве в митинге за свободные выборы в Мосгордуму. Кроме него в акции приняли участие группы "Кровосток" и IC3PEAK. По данным СМИ на него вышли 50-60 тысяч человек. Было задержано около 200 человек.
В конце 2018 года по Росси прокатилась целая волна с отменой концертов. Под нее попали около 40 мероприятий. Среди них концерты групп IC3PEAK и "Френдзона", а также рэперов Хаски и Элджея.