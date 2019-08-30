Афиши рэпера Face убрали с улиц Москвы из-за "опасений звонков сверху"

Новые концерты Face были анонсированы слоганом "Приходи или проиграешь" и были размещены в 20 местах Москвы 15 августа, а 21 августа их демонтировали.

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor сослался на "претензии к изображению на постере". По словам самого артиста, ему ответили что получили "распоряжение сверху, из-за выборов". Компания не дала журналистам никаких комментариев.

Рекламное агентство Gallery также опасаясь " звонков сверху" не стало размещать афиши.

Face негативно отнесся к демонтажу афиш и назвал это цензурой.

"Это беспредел власти очередной, ибо никаких законов мои афиши не нарушают", — сказал он.

В этот момент были отменены концерты рэпера, которые должны были пройти в Улан-Удэ и Иркутске. Организатор концертов Артемий Корабельников написал представителям артиста, что "пришли люди из органов с просьбой отменить его". Он разговоров с журналистами он отказался. Официальной причиной он назвал - низкие продажи билетов, хотя на 1,5 тысячи мест было продано 1,2, тысяч билетов.

Напомним, 10 августа Face принял участиве в митинге за свободные выборы в Мосгордуму. Кроме него в акции приняли участие группы "Кровосток" и IC3PEAK. По данным СМИ на него вышли 50-60 тысяч человек. Было задержано около 200 человек.