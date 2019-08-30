Cirque du Soleil: акробатика на льду в январе в "Арена Рига"

Известный во всем мире

Cirque du Soleil – это современный цирк из Канады, который считается самым большим учредителем театральных представлений в мире!

Его постановки ставятся с использованием различных жанров циркового искусства и идей со всего мира. Он удивляет разнообразием и современным подходом. Конечно, именно поэтому его любят великие звёзды Голливуда, посещающие представления и навещая артистов за кулисами. Ги Лалиберте (Guy Laliberté), основатель и руководитель цирка, широко известен в мире, прежде всего именно благодаря созданию и достижениям Cirque du Soleil. Сегодня у Г. Лалиберте есть своя звезда на престижной аллее звёзд Голливудского бульвара.

Артисты

Cirque du Soleil может похвастаться 1300 артистами, представляющими одиннадцать различных национальностей и почти 50 стран! Таланты со всего мира мечтают стать участником этой труппы, это настоящее достижение. Около 40% исполнителей – бывшие профессиональные спортсмены – гимнасты, а также чемпионы мира и даже олимпийские чемпионы. Нынешний состав может похвастаться в общей сложности 17 олимпийскими медалями! Для этих людей цирк – это не только искусство, но и образ жизни, в котором можно выразить свой эмоциональный и интеллектуальный мир через движение.

Однако, есть еще один факт, связанный с составом труппы цирка, которым можно гордиться – среди артистов Cirque du Soleil нет и никогда не было животных.

С 15 по 19 января 2020 года Cirque du Soleil посетит "Арена Рига" с шоу CRYSTAL. Это глубокомысленная и интересная история о девушке, которая ищет смысл жизни и смотрит на вещи с другой точки зрения.

Это шоу проходит на льду. Гимнасты и цирковые трюкачи освоили исключительные навыки катания, сочетая безупречную акробатику со льдом; в свою очередь, привлечённые фигуристы мирового класса для воплощения этого представления должны были усвоить цирковые дисциплины и навыки. Например, соединяя умения акробатов и фигуристов, жонглирование выполняется на льду, что делает это выступление почти поистине выдающимся!

Это шоу никого не оставит равнодушным, ведь помимо неуловимого выступления артистов, зрителей удивят такие элементы шоу, как музыка, огни, инновации. К цирку домой в Канаду регулярно приглашаются специалисты, которые могут воплотить в жизнь даже самые невероятные идеи, чтобы зритель каждый раз удивлялся заново и не был в состоянии предвидеть события.

В этом энергичном шоу сложные трюки объединены с опасными прыжками, вращениями и катанием на коньках. Выступление с качелями сочетает в себе синхронную установку столбов, прыжки с одного столба на другой и впечатляющие трюки с качелями в русском стиле. Некоторые части представления также включают в себя парное выступление в воздухе, используя ремни, а затем синхронное катание на коньках снова на земле.

В шоу играет живая музыка в сопровождении симфонического оркестра, что придаёт ещё более особую атмосферу. В представлении можно услышать музыку разных жанров, начиная с классической и заканчивая рок-музыкой. Оно даже включает в себя интерпретации самых узнаваемых в мире поп-песен, что делает его ещё более эмоциональным для зрителей.

Билеты на это шоу, полное приключений, можно приобрести в кассах Biļešu Serviss и на сайте. Узнайте больше о Cirque du Soleil здесь: www.cirquedusoleil.com

О Сirque du Soleil

Cirque du Soleil является одним из самых узнаваемых, больших и впечатляющих цирков в мире. С момента основания компании создаются чудесные представления, и возможность ими насладиться предоставляется для около 180 миллионов зрителей в более чем 450 городах на всех шести континентах. В настоящее время в Cirque du Soleil работает более 4000 сотрудников и 1300 артистов из почти 50 стран. В 2018 году в мире одновременно было продемонстрировано сразу 19 представлений.