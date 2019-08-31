Сб, 31.08.2019
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  • "Редкий кадр": Оперная дива Анна Нетребко похвасталась пышным бюстом в купальнике

"Редкий кадр": Оперная дива Анна Нетребко похвасталась пышным бюстом в купальнике

Анна Нетребко

ФОТО: Sputnik/Scanpix

47-летняя оперная певица Анна Нетребко обладает не только шикарным голосом, но и роскошной фигурой. Звезда оперной сцены часто любит подчеркнуть свои достоинства эффектным нарядом. Но в этот раз дива решилась сделать снимок в купальнике. 

Пусть в этот раз на артистке не было бриллиантового колье, а на губах красной помады она все равно выглядела неотразимо. 

"Каникулы закончились... думаете, я хочу работать?", - кокетливо спросила певица подписчиков. 

Поклонники дивы тут же поспешили высказать ей свое восхищение и отметить, что загар Нетребко к лицу. 

"Сразили наповал!", "Огонь", "Красота", - писали восхищенные фолловеры. 

Напомним, 47-летняя оперная певица активно гастролирует по всему миру. Она является обладательницей многочисленных наград. С 2017 года живет в Вене и Нью-Йорке. 

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