"Редкий кадр": Оперная дива Анна Нетребко похвасталась пышным бюстом в купальнике

47-летняя оперная певица Анна Нетребко обладает не только шикарным голосом, но и роскошной фигурой. Звезда оперной сцены часто любит подчеркнуть свои достоинства эффектным нарядом. Но в этот раз дива решилась сделать снимок в купальнике.
Пусть в этот раз на артистке не было бриллиантового колье, а на губах красной помады она все равно выглядела неотразимо.
"Каникулы закончились... думаете, я хочу работать?", - кокетливо спросила певица подписчиков.
Поклонники дивы тут же поспешили высказать ей свое восхищение и отметить, что загар Нетребко к лицу.
"Сразили наповал!", "Огонь", "Красота", - писали восхищенные фолловеры.
Напомним, 47-летняя оперная певица активно гастролирует по всему миру. Она является обладательницей многочисленных наград. С 2017 года живет в Вене и Нью-Йорке.