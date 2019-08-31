"Редкий кадр": Оперная дива Анна Нетребко похвасталась пышным бюстом в купальнике

Пусть в этот раз на артистке не было бриллиантового колье, а на губах красной помады она все равно выглядела неотразимо.

"Каникулы закончились... думаете, я хочу работать?", - кокетливо спросила певица подписчиков.

Поклонники дивы тут же поспешили высказать ей свое восхищение и отметить, что загар Нетребко к лицу.

"Сразили наповал!", "Огонь", "Красота", - писали восхищенные фолловеры.