Устрашающие поляки Behemoth представили новый клип. Стоит ли бояться их приезда?

Солист и лидер группы Адам Дарски, более известный как Нергал трепетно относится к созданию музыки. Кроме страшного видеоряда и ужасающих сюжетов в клипе можно оценить тот музыкальный вклад, который делает эта группа для жанра блэк-метала.

ФОТО: imago/Future Image / Scanpix

Как мы видим, их предыдущий альбом The Satanist лишь подтвердил их музыкальное лидерство в этом жанре, а для промоута альбома Behemoth откатали неплохой тур в поддержку.

Но мало, кто знает, что между альбомами The Satanist и I Loved You At Your Darkest Нергал сделал творческую паузу и выпустил блюзовый альбом с коллективом Me and That Man. Поэтому, следует отбросить стереотипы и оценить именно тот блюзово-черный мир, который нам попыталась передать группа, усилив эту трансляцию ярким и насыщенным видеорядом.

Behemoth ФОТО: скриншот видео

Новый видеоклип Sabbath Mater - это скорее атеизм, пропитанный идеями Эдварда Кроули, завернутый в красивую обертку и поданный в лучших традициях жанра.

Впечатлительным или верующим мы рекомендуем не смотреть это видео. Да и можно неоднократно спорить о том, должна ли такая музыка и такая интерпретация существовать.

Быть может, стоит взглянуть на данную работу с музыкальной и символической точки зрения.

Вероятно, музыканты хотят, через вот такой шоу-контент поднять вопросы не столько о религии и вере, а сколько о значении церкви в целом.

Кстати, уже 3 октября Behemoth представят в Риге свою новую концертную программу. Примечательно, что выступать в Латвии группа будет спустя много лет. Первые концерты прошли в таких клубах, как Kabata и Salamandra. В те годы еще никто не задумывался, что коллектив будет столь востребованным, да и вовсе окажется на слуху. А теперь они собирают Palladium! Просто не верится!

Behemoth смогли не только громко заявить о себе, но и встать в одну строчку с такими лидерами блэк-метала, как Venom, Mayhem, Burzum, Darkthrone, Immortal и Emperor.

Сейчас им на пятки уже наступает другой польский коллектив - Batushka.

Неприятности с арестом группы Behemoth в России в 2014 году лишь усилили интерес к их музыке. Стоит отметить, что Адам Дарски великолепно осознает свою популярность. Его Instagram-страница похожа на типичный аккаунт рок-звезды: концерты, фотографии, шутки и приколы.

С совершенной уверенностью можно сказать, что шоу, которое транслирует группа - это лишь театр, привлекающий внимание с помощью провокации, в том числе говоря о том, о чем другие предпочитают молчать.

А как думаете вы?