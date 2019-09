Устрашающие поляки Behemoth представили новый клип. Стоит ли бояться их приезда?

Но мало, кто знает, что между альбомами The Satanist и I Loved You At Your Darkest Нергал сделал творческую паузу и выпустил блюзовый альбом с коллективом Me and That Man. Поэтому, следует отбросить стереотипы и оценить именно тот блюзово-черный мир, который нам попыталась передать группа, усилив эту трансляцию ярким и насыщенным видеорядом.