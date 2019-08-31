Маэстро Раймонд Паулс признался, что успел сделать этим летом

"Я провел это лето в Балтэзерсе и занимался хозяйственными делами. Что-то же делать надо! Я к этому привык. Это совершенно нормально. Почему надо ничего не делать?

Если у тебя есть дом, сад и территория, то тебе необходимо за ней ухаживать и что-то с ней делать. Я думаю, что это у нас в крови. У дома должен быть какой-то порядок, насаждения, клумбы. Это в своем роде латвийский ген", - сказал он.

Кроме того, маэстро признался, что этим летом не выезжал за пределы Латвии, да и интереса к этому нет.