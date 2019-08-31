Сб, 31.08.2019
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Маэстро Раймонд Паулс признался, что успел сделать этим летом

Раймонд Паулс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Маэстро Раймонд Паулс похвастался журналистам, что успел сделать за время летнего отпуска массу вещей. Изданию Vakara Ziņas он рассказал о том, как провел лето. 

"Я провел это лето в Балтэзерсе и занимался хозяйственными делами. Что-то же делать надо! Я к этому привык. Это совершенно нормально. Почему надо ничего не делать?

Если у тебя есть дом, сад и территория, то тебе необходимо за ней ухаживать и что-то с ней делать. Я думаю, что это у нас в крови. У дома должен быть какой-то порядок, насаждения, клумбы. Это в своем роде латвийский ген", - сказал он.

Кроме того, маэстро признался, что этим летом не выезжал за пределы Латвии, да и интереса к этому нет. 

Галерея: Раймонд Паулс играет музыку к фильму Homo Novus

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