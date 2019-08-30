Пт, 30.08.2019
Значительную долю составляют люди среднего и пожилого возраста от 50 до 70 лет - продукты постсоветского периода, которые не смогли приспособиться к капитализму. Они негибки, застряли в прошлом, много говорят о тех временах. Психолог Даце Гриезе, работающая с бездомными

Подожженный бездомный до сих пор находится в больнице: его состояние очень тяжелое

Больница. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Пострадавший от поджога бездомный до сих пор находится в Рижской Восточной клинической университетской больнице в очень тяжелом состоянии, сообщил руководитель Центра ожогов Сергей Смирнов. 

По его словам, у бездомного обгорела половина тела, кроме того ожоги являются глубокими. Врач признал, что такие обширные ожоги опасны для человеческой жизни.

"Несмотря на то, что анестезиологам и ревматологам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он по-прежнему содержится в состоянии сна и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение будет длиться месяцами, оно будет включать в себя пересадку кожи", - заявил Смирнов.

Как сообщалось ранее, 25 августа Риге, в Межциемсе, группа из трех молодых людей облила горючей жидкостью, скорее всего, бензином, и подожгла бездомного. Злоумышленники сбежали с места событий, однако полицейские их быстро нашли и задержали.

Начат уголовный процесс, ко всем подозреваемыми применена мера пресечения в виде ареста.

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