Подожженный бездомный до сих пор находится в больнице: его состояние очень тяжелое

"Несмотря на то, что анестезиологам и ревматологам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он по-прежнему содержится в состоянии сна и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение будет длиться месяцами, оно будет включать в себя пересадку кожи", - заявил Смирнов.