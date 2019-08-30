Подожженный бездомный до сих пор находится в больнице: его состояние очень тяжелое

Пострадавший от поджога бездомный до сих пор находится в Рижской Восточной клинической университетской больнице в очень тяжелом состоянии, сообщил руководитель Центра ожогов Сергей Смирнов.
По его словам, у бездомного обгорела половина тела, кроме того ожоги являются глубокими. Врач признал, что такие обширные ожоги опасны для человеческой жизни.
"Несмотря на то, что анестезиологам и ревматологам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он по-прежнему содержится в состоянии сна и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение будет длиться месяцами, оно будет включать в себя пересадку кожи", - заявил Смирнов.
Как сообщалось ранее, 25 августа Риге, в Межциемсе, группа из трех молодых людей облила горючей жидкостью, скорее всего, бензином, и подожгла бездомного. Злоумышленники сбежали с места событий, однако полицейские их быстро нашли и задержали.
Начат уголовный процесс, ко всем подозреваемыми применена мера пресечения в виде ареста.